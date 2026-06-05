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Скрытая функция Samsung Galaxy сделает звук в любом онлайн-видео намного чище. Убираем шумы в одно касание

Фархад


Продолжаем делиться полезными функциями One UI, о которых многие пользователи Samsung Galaxy даже не подозревают. Сегодня расскажем, как на смартфонах и планшетах убирать фоновые шумы при просмотре видео онлайн. Это полезно для спортивных трансляций, влогов, концертов и любого другого контента с не самым качественным звуком. Всё делается буквально в одно касание и не требует установки сторонних приложений. Рассказываем, как это сделать.

Зачем это нужно? Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда в видео слишком громко слышен ветер, шум улицы, музыка на фоне или крики толпы. Например, во время трансляции с шумной улицы без петличного микрофона. В результате слова автора становятся плохо различимыми, а смотреть ролик приходится на максимальной громкости.

К счастью, в One UI 8 Samsung добавила функцию «Удаление шумов», которая в реальном времени анализирует аудиодорожку и помогает приглушить посторонние шумы, делая речь более разборчивой. Особенно полезна эта возможность при просмотре интервью, обзоров, прямых трансляций, спортивных матчей и любительских видеороликов.



Сразу отметим, что функция «Удаление шумов» работает на базе ИИ Galaxy AI. Она доступна на флагманских моделях Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Tab S10 и новее. Перед настройкой стоит убедиться, что выполнены несколько условий: смартфон обновлен до One UI 8.5 или более новой версии, установлены последние патчи безопасности Samsung, а видео воспроизводится через YouTube, браузер или другой совместимый видеоплеер.

Чтобы убрать фоновые шумы во время просмотра видео, сделайте следующее:
  • Откройте YouTube или другой сервис с видео и запустите нужный ролик;
  • При желании переведите видео в полноэкранный режим;

  • Потяните пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых настроек;
  • Ещё раз потяните вниз, чтобы раскрыть все опции;

  • Найдите пункт «Удаление шума» и нажмите на него;
  • Активируйте опцию и отрегулируйте ползунок в зависимости от количества фонового шума;

  • При необходимости увеличьте акцент на голосе автора;
  • Готово!



Отключить эту функцию можно одним тапом на значок в панели быстрого доступа. Зато теперь смартфон начнет очищать звук прямо во время воспроизведения видео без пауз и дополнительной обработки.
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