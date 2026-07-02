Скрытая настройка Samsung Galaxy прокачает меню открытых приложений. После неё возвращаться к стандартному виду не захочется

Установите приложение Good Lock из Galaxy Store;

Запустите Good Lock и перейдите на вкладку Make Up;

Найдите модуль Home Up и установите его, если он еще не загружен;

Откройте Home Up и перейдите в раздел Task Changer;

Включите переключатель в верхней части экрана;

В разделе Layout Type выберите подходящий вариант отображения:

List — классический список;



Grid — сетка из нескольких приложений в два ряда;



Stack — карточки накладываются друг на друга с эффектом карусели;



Slim List — компактный список с небольшими карточками.

Фирменная оболочка One UI скрывает немало возможностей, о существовании которых знает лишь небольшая часть владельцев Samsung Galaxy. Компания продолжает развивать её не только за счет новых функций, но и благодаря широким возможностям персонализации. Сегодня покажем одну из самых интересных настроек — полное изменение меню недавних приложений. С ее помощью можно превратить стандартную карусель в сетку, компактный список или эффектный стек окон всего за минуту.На первый взгляд кажется, что меню многозадачности изменить нельзя, однако Samsung давно предусмотрела такую возможность. Правда, она спрятана внутри фирменного приложения Good Lock, поэтому большинство пользователей о ней даже не подозревает.Для работы функции смартфон должен быть обновлен до One UI 8 и выше. Также понадобится установить приложение Good Lock из Galaxy Store и скачать внутри него модуль Home Up, отвечающий за расширенную настройку домашнего экрана и многозадачности.Наверняка у вас уже появился вопрос: зачем менять меню недавних приложений? Если вы часто переключаетесь между несколькими приложениями, более компактные режимы отображения позволяют видеть больше карточек одновременно и быстрее находить нужную программу.Кроме того, Home Up предлагает дополнительные настройки, которых нет в One UI по умолчанию. Можно убрать лишние элементы интерфейса, изменить расположение активного приложения и сделать меню более удобным именно под свой стиль использования смартфона.Как изменить меню недавних приложений на Samsung Galaxy:При желании настройте дополнительные параметры, например, Mini Mode для уменьшения размера карточек, отображение названий приложений или включение строки поиска.Вот так в пару тапов можно настроить многозадачность под себя, сделав её заметно удобнее.