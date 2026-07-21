Скрытое улучшение iOS 26.6 заставит ваш iPhone тормозить. Но в этом есть и плюсы
Apple готовится к релизу iOS 26.6, которая станет своеобразным мостом к переходу на iOS 27 этой осенью. Согласно примечаниям к релизу, система оптимизирует индекс Spotlight, чтобы ускорить переход на новую архитектуру поиска, которая лежит в основе обновленной Siri с функциями искусственного интеллекта.
В бета-версиях iOS 27 после установки запускается длительная переиндексация данных. Именно она позволяет новой Siri быстрее находить информацию и работать с локальными данными устройства. Этот процесс может занимать несколько дней, а в отдельных случаях — даже недели.
Из-за фоновой индексации в iOS 26.6 пользователи могут столкнуться с повышенным нагревом iPhone, более быстрой разрядкой аккумулятора и снижением производительности. Отключить этот процесс нельзя, поэтому владельцам старых моделей вроде iPhone 13 и более ранних устройств стоит учитывать возможные неудобства. Ну, а если вы хотите нормально пользоваться своим смартфоном, лучше отключите автоматическое обновление в «Настройках» и дождитесь первых отзывов об iOS 26.6.
Помимо подготовки к iOS 27, обновление iOS 26.6 также включает в себя исправления ошибок и закрывает ряд уязвимостей безопасности. Ожидается, что релиз состоится уже на следующей неделе.
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