Скрытый способ ускорить Google Chrome в несколько нажатий

Олег
Chrome

Chrome остается самым популярным браузером в мире, что не лишает его недостатков и багов. Сразу после установки он работает быстро, но после добавления расширений и открытия десятков вкладок всё замедляется. Есть скрытый способ ускорить Chrome — воспользоваться экспериментальными настройками.

Откройте Chrome и вставьте в адресную строку chrome://flags, после чего введите в поиск и включите следующие параметры:

  • enable-quic, он активирует новый протокол от Google на совместимых сайтах
  • enable-gpu-rasterization, он перекладывает видеорендеринг на GPU вместо ЦП
  • enable-zero-copy, он дополняет предыдущую опцию и улучшает работу с памятью
  • enable-parallel-downloading, он разрешает браузеру многоточечные подключения к серверу
  • default-search-engine-prewarm, он включает предугадывание ваших действий в поисковом омнибоксе.

Параметры существуют на момент публикации гайда. Если какие-то из них вы не нашли, значит Google либо добавила их в основные настройки браузера, либо убрала как малоэффективные. 

Makeusof
