Скрытый способ ускорить Google Chrome в несколько нажатий

Chrome остается самым популярным браузером в мире, что не лишает его недостатков и багов. Сразу после установки он работает быстро, но после добавления расширений и открытия десятков вкладок всё замедляется. Есть скрытый способ ускорить Chrome — воспользоваться экспериментальными настройками.
- enable-quic, он активирует новый протокол от Google на совместимых сайтах
- enable-gpu-rasterization, он перекладывает видеорендеринг на GPU вместо ЦП
- enable-zero-copy, он дополняет предыдущую опцию и улучшает работу с памятью
- enable-parallel-downloading, он разрешает браузеру многоточечные подключения к серверу
- default-search-engine-prewarm, он включает предугадывание ваших действий в поисковом омнибоксе.
Параметры существуют на момент публикации гайда. Если какие-то из них вы не нашли, значит Google либо добавила их в основные настройки браузера, либо убрала как малоэффективные.