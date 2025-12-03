Скрытый способ ускорить Google Chrome в несколько нажатий

Chrome остается самым популярным браузером в мире, что не лишает его недостатков и багов. Сразу после установки он работает быстро, но после добавления расширений и открытия десятков вкладок всё замедляется. Есть скрытый способ ускорить Chrome — воспользоваться экспериментальными настройками.

