Скучали по BlackBerry? Теперь можно за копейки превратить iPhone в его подобие







Производитель клавиатур Akko внезапно выпустил чехол-клавиатуру для Производитель клавиатур Akko внезапно выпустил чехол-клавиатуру для iPhone под названием MetaKey, доказав, что истинные фанаты BlackBerry всё ещё верят в реинкарнацию физических клавиш в смартфонах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Мы уже видели такие чехлы от стартапа Clicks. Akko MetaKey XQ Q GX 109 также подключается через USB-C и добавляет QWERTY-клавиатуру в нижнюю часть iPhone. Но он стоит всего $59, что гораздо дешевле аксессуара Clicks за $139 долларов.Плюс в этой модели есть подсветка клавиш и кнопки для быстрого запуска Siri, голосового ввода и переключения на цифры. Также предусмотрен уникальный режим прокрутки, который превращает два верхних ряда клавиш в большие кнопки прокрутки для просмотра социальных сетей.Физическую балансировку в Akko тоже продумали. Чтобы верхняя часть со смартфоном не перевешивала, клавиатура предлагает съёмный утяжелитель на 9 г, который крепится к задней части. Сам чехол совместим с MagSafe и оснащён сквозным портом USB-C для зарядки.Akko MetaKey уже доступен для iPhone 16 Pro Max и iPhone 17 Pro Max в нескольких ярких цветах.