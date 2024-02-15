Skype бесплатно дарит суперполезную опцию, за которую Telegram требует денег

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В некогда популярном приложении для видеозвонков Skype появилась возможность комфортно работать с голосовыми сообщениями. Об этом пишет Phone Arena.
Речь идет о распознавании голосовых сообщений и превращении их в текст. Такая опция появилась в Telegram довольно давно, но бесплатно ею пользоваться не получится — требуется подписка Premium за 1999 рублей в год. В Skype такая опция теперь доступна совершенно бесплатно и для всех желающих.
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Нововведение появилось в бета-версии Skype 8.113 и предлагает синхронное транскрибирование голосовых сообщений в чате: вы можете видеть одновременно и аудиосигнал, и его расшифровку.
Помимо этого, сервис упростил доступ к реакциям на сообщения — теперь пользователю доступны избранные реакции и разбивка по категориям, а для выбора другого значка уже можно «провалиться» в библиотеку эмодзи. Всё это тоже присутствует в Telegram, а в релизной версии Skype появится в ближайшие дни.