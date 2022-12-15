Skype Перевод

Skype научился говорить вашим голосом на разных языках

Александр


Разработчики из компании Microsoft улучшили алгоритмы искусственного интеллекта в Skype. Теперь этот мессенджер поддерживает функцию TruVoice, которая упрощает общение собеседников на разных языках.

TruVoice позволяет в режиме реального переводить речь пользователя с его родного языка на язык собеседника и переозвучивать её, имитируя оригинальный голос говорящего. Тем самым вашему собеседнику будет казаться, будто вы отвечаете на понятном ему языке, а вам — будто он общается с вами на языке, который вы понимаете.

В настоящее время поддерживается перевод между английским, испанским, французским, немецким, китайским и ещё несколькими языками. Искусственный интеллект самообучаемый, ему требуется некоторое время, чтобы научиться имитировать голос пользователя, а чем дольше он работает, тем точнее получается имитация. Skype и раньше мог переводить речь на разные языки непосредственно в ходе общения пользователей, но перевод отображался в текстовом виде, без озвучивания.

Обновлённая версия Skype с функцией TruVoice была выпущена сегодня в статусе «инсайдерской» бета-версии. Её можно скачать с сайта разработчиков.

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Комментарии

Esthet
+1671
Esthet
Это г0вно еще живо?)))
40 минут назад
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tellurian
+4815
tellurian Esthet
Вас переживёт 😛
23 минуты назад
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