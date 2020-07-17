





Microsoft добавляет функцию размытия фона в приложение Skype для iOS. Эта функция идентичная той, которая имеется в приложении Teams. Эта возможность позволяет пользователям iPhone и iPad размыть фоновое изображение во время видеовызова. Аналогичная функция появилась в настольном приложении в прошлом году.По словам Microsoft, для размытия фона используется искусственный интеллект. Этот эффект, который по сути является боке для портретного режима, обнаруживает волосы, лица и руки, чтобы избежать лишнего размытия. Таким образом вы сможете во время видеозвонка сосредоточить внимание на себе, а не на бардаке своей комнаты.По последним данным, Google также добавит размытие фона в свой сервис для видеоконференций Meet. Конкуренция в сфере услуг для видеочатов усиливается. Microsoft в последнее время уделяет больше внимание своему сервису Teams, но, несмотря на это, не забывает поддерживать и обновлять Skype.Хотя Skype теперь поддерживает размытие фона на ПК, iOS и iPadOS, о поддержке Android пока не упоминается. Для работы новой функции вам понадобится последняя версия приложения из App Store, а новую возможность можно активировать в параметрах видеовызова.