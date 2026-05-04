Следить за письмами и посылками больше нельзя. «Почта России» урезала трекинг отправлений

Александр

Фото freepik

С мая «Почта России» внесла изменения в работу своего сервиса отслеживания заказных писем, бандеролей, посылок и других регистрируемых отправлений, скрыв промежуточные статусы движения. Клиенты больше не видят, где именно находится отправление, через какие сортировочные пункты оно проходит, как меняется вес и когда происходят технические сканирования.

В публичном доступе отображаются лишь начальные и конечные статусы: приём в отделении, отправка, прибытие в город получателя и готовность к вручению. Информация об изменении веса на этапах пути также стала недоступной. Руководство «Почты России» назвало это решение реакцией на жалобы пользователей на «информационную перегрузку».

 В официальном ответе изданию CNews говорится, что убраны «служебные статусы», перегружавшие клиента «сотней промежуточных статусов». При этом полный юридически значимый трек, включая внутрисортировочные транзиты, сохранён во внутренней системе для выявления нештатных ситуаций. Изменения коснулись не только сайта и мобильного приложения «Почты России», но и большинства сторонних сервисов отслеживания. Из 10 проверенных CNews альтернативных сайтов лишь три по-прежнему показывают детальную информацию о перемещении отправлений.
