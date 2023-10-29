Следующие AirPods разочаруют всех, кто ждет их и хочет купить

Олег

AirPods

Фото: Unsplash

В сети появились новые инсайды о будущих наушниках AirPods Max. Информацию собрали в 9to5Mac.

Ранее мы писали, что аналитики ожидают большой перестановки в линейке AirPods: несколько моделей уйдут на покой, а сменят их более свежие наушники. Изменения должны затронуть и AirPods Max: как минимум, девайс должен получить порт USB-С.

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Согласно источнику, следующие AirPods Max разочаруют всех фанатов Apple. Наушники снова будут уступать по функциям AirPods Pro и не получат всей их функциональности. Это довольно странно, учитывая, что за цену Max можно купить три пары Pro или Pro 2.

Впервые AirPods Max появились в декабре 2020-го, и скоро им исполнится три года. Текущая модель существенно уступает AirPods Pro и Pro 2 по функциональности, и, похоже, Apple настроена сохранить этот разрыв и в дальнейшем. Будущие AirPods Max получат лишь порт USB-С и новые цвета корпуса — и на этом всё. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+601
jkttim
Ну так значит Sony xm4-xm5 будут топ за свои деньги.
Вчера в 19:21
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