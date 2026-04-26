Следующий iPad будет не iPad. Apple придумала новое название для планшета

Фархад


Пока Apple готовится к выпуску нового базового iPad с чипом A18, в сети появилась информация о переименовании этой линейки планшетов.

Наверняка вы заметили, что после релиза версии на A16 компания уже отказалась от привычной нумерации поколений, оставив просто iPad (A16), а не iPad 11-го поколения. Это упростило понимание характеристик, но окончательно запутало позиционирование устройства в линейке.

Ситуация начала проясняться после выхода MacBook Neo. В интервью Tom’s Guide топ-менеджеры компании прямо объяснили: Apple уходит от безликих названий в пользу коротких и запоминающихся мини-брендов, которые сразу дают представление о продукте. Аналогичный подход уже применили и к бюджетным iPhone — вместо SE появились модели вроде iPhone 16e, где название чётко указывает на место в экономной линейке.

На этом фоне логичный шаг — переименовать базовый iPad в iPad Neo. Такое название впишется в обновлённую стратегию и избавит от путаницы с поколениями и чипами. Но есть нюанс: сам планшет в ближайшем обновлении не станет чем-то принципиально новым. Он сохранит тот же дизайн 2022 года, но получит более мощное железо.

Вполне вероятно, что новый бюджетный iPad нам покажут на WWDC в июне.

Источник:
9to5
Комментарии (3)

Aspard
+758
Aspard
Следующий iPad будет не iPad
Переименуют в iPad Neo
Какие же вы тупые...
Сегодня в 15:38
+255
Gabriel
Очень логично .
Мы скоро увидим линейку Neo
iPhone, iPad , MacBook, mini, iMac 17
Устройства для пользователей 1 уровня.
Сегодня в 17:07
