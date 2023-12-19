Следующий iPad Pro получит опцию, которой от него не ожидает никто



Компания Apple готовится внедрить в iPad Pro беспроводную зарядку. Об этом пишет Phone Arena.



Ранее подобные слухи уже робко появлялись в сети, но быстро заглохли. Для реализации беспроводной зарядки в планшете понадобится заменить материал задней крышки с алюминия на стекло или пластик. Да и в целом большой планшет, лежащий на миниатюрном коврике для зарядки — смешная картинка. Но, похоже, что Apple совсем не смешно.







Согласно источнику, авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg уверен — в следующем поколении iPad Pro появится не просто беспроводная зарядка, а полноценный MagSafe. Для его реализации крышка планшетов станет стеклянной.



При этом новинки получат совместимость с новейшим стандартом Qi2 и будет поддерживать до 15 Ватт мощности даже с зарядками сторонних производителей. Разумеется, беспроводная зарядка iPad Pro всё еще будет гораздо медленнее проводной.



Неясно, будут ли усилены магниты MagSafe в будущих iPad Pro. Учитывая вес планшета, это просто необходимо.