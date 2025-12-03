Следующий iPhone 17 получит тонкие рамки и заманчивую цену







Согласно новому инсайду The Elec, Apple готовит ещё один смартфон серии iPhone 17, который получит более тонкие рамки вокруг дисплея и вырез под Dynamic Island. Речь, конечно же, идёт об iPhone 17e. Согласно новому инсайду The Elec, Apple готовит ещё один смартфон серии iPhone 17, который получит более тонкие рамки вокруг дисплея и вырез под Dynamic Island. Речь, конечно же, идёт об iPhone 17e. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Источники в цепочке поставок сообщают, что компания BOE выступит поставщиком большей части панелей для второго поколения бюджетных iPhone. В отличие от iPhone 16e, который базировался на iPhone 14, новинка будет основана на iPhone 15. Поэтому iPhone 17e получит Dynamic Island вместо чёлки, но сохранит развёртку 60 Гц.Кроме того, iPhone 17e получит чип A19, обновлённый модем C1X, сетевой чип N1 и селфи-камеру с Center Stage на 18 Мп. Ожидается, что iPhone 17e выйдет в начале 2026 года по цене от $599.