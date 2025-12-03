Top.Mail.Ru

Следующий iPhone 17 получит тонкие рамки и заманчивую цену

Фархад

17

Согласно новому инсайду The Elec, Apple готовит ещё один смартфон серии iPhone 17, который получит более тонкие рамки вокруг дисплея и вырез под Dynamic Island. Речь, конечно же, идёт об iPhone 17e.

Источники в цепочке поставок сообщают, что компания BOE выступит поставщиком большей части панелей для второго поколения бюджетных iPhone. В отличие от iPhone 16e, который базировался на iPhone 14, новинка будет основана на iPhone 15. Поэтому iPhone 17e получит Dynamic Island вместо чёлки, но сохранит развёртку 60 Гц.

Кроме того, iPhone 17e получит чип A19, обновлённый модем C1X, сетевой чип N1 и селфи-камеру с Center Stage на 18 Мп. Ожидается, что iPhone 17e выйдет в начале 2026 года по цене от $599.
1
Источник:
MacRumors
Комментарии

+31
nomer010
60гц экран) ребята верят в себя)
Вчера в 19:27
#
+573
d’Autriche nomer010
Если ценник не будет конский, то почему бы и нет? Да, 120 выглядит красиво и приятнее глазу, но не панацея
Вчера в 20:14
#
+31
nomer010 d’Autriche
Потому что это сейчас общепризнанный минимум. Ниже 120гц картинка уже не может восприниматься. Такое нельзя делать в 2025.
Вчера в 21:46
#
+31
nomer010 Дмитрий Могучев
Общепризнанный означает, что все. Эппл нередко делает всякое дерьмо. Вот это будет очередное. Не расстраивайтесь вы так, хомячки. Это же не ваш бизнес, ну что вы в самом деле)
Вчера в 22:11
#