Следующий iPhone точно будет Ultra. Вот почему







В этом году линейка iPhone претерпела значительные изменения: впервые за долгие годы Apple выпустила совершенно новую модель — Air, а модельный ряд Pro стал очень странным. Но изменения только начинаются, поскольку в следующем году компания представит свой первый складной смартфон. Вот три причины, по которым он будет называться iPhone Ultra.

Первая причина — огромный экран. Если сейчас Apple позиционирует Max как увеличенную «Прошку», то с релизом iPhone Fold компании нужно будет подчеркнуть ещё большую диагональ дисплея. Добавьте сюда тот факт, что Apple уже использует слово Ultra в нейминге своих чипов. Логично, что выше iPhone Pro Max по статусу будет iPhone Ultra.Вторая причина: Fold — слишком массовое название. У Samsung есть Galaxy Z Fold 7, у Google — Pixel 10 Pro Fold, у Vivo — X Fold 5, у Xiaomi — Mix Fold. Apple не любит повторять за кем-то в плане наименования продуктов, у неё свой путь. Мы уже видели схожую ситуацию с Apple Vision Pro. Пока все производители обозначают свои девайсы VR, XR, MR-гарнитурами, ни в одном маркетинговом материале Apple этого нет. Почему? Потому что Кук не считает этот продукт гарнитурой. По словам Apple, это пространственный компьютер. То же самое было с искусственным интеллектом — его назвали не A(rtificial) I(ntelligence), как у всех, а A(pple) I(ntelligence) с блэкджеком и Siri.Финальный аргумент — цена. Apple должна будет внушить пользователям, что это не просто складной смартфон или очередной флагман, а самая настоящая ультра-модель, за которую вы должны выложить от $2500. Такое было с Apple Watch Ultra. Они вышли в 2022 году за $799, что почти вдвое дороже классических Apple Watch Series 8.Теперь осталось дождаться осени 2026 года, чтобы увидеть, чем удивит iPhone Ultra.