Следующий Kindle необратимо изменится — вы не узнаете читалку

Amazon кардинально обновит дизайн всех электронных книг Kindle, чтобы соответствовать новому закону ЕС о батареях, вступающему в силу в 2027 году. Об этом пишет Makeusof.Согласно источнику, теперь аккумуляторы в ридерах ( в том числе Paperwhite, Colorsoft и Scribe) будут крепиться на обычных винтах вместо клея, что позволит пользователям легко менять их самостоятельно в домашних условиях. Нововведение станет глобальным и затронет все рынки, а не только европейский. Ранее аналогичные изменения предпринимали производители смартфонов и компьютеров, в том числе Apple.Хотя возможность простого ремонта значительно продлит срок службы устройств, есть и компромиссы: новые модели станут чуть толще, а их водонепроницаемость снизится. Ожидается, что предзаказы на обновленные версии ридеров, включая популярный Kindle Paperwhite, стартуют уже в третьем квартале 2026 года. Пока неизвестно, будут ли это новые поколения читалок, или же существующие модели с переосмысленными корпусами.