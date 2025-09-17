Следующий Macbook получит главную фишку Windows-ноутбуков. Признайтесь, ведь ждали?

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors 

Apple готовит к выходу первый в истории сенсорный Macbook Pro. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о грядущей модели макбука, которая получит OLED-дисплей. Помимо самой технологии матрицы устройство отличится еще одной неожиданной фичей — сенсорной панелью с технологией On-Cell Touch. Она позволяет интегрировать сенсорные датчики прямо в сам дисплей и не добавлять дополнительный сенсорный слой.

Минг-Чи Куо утверждает, что к такому решению Apple подтолкнуло наблюдение за тем, как люди используют iPad — он пишет, что «в определенных сценариях сенсорное управление может повысить как производительность, так и общее удобство использования».

Ни будущий супербюджетный Macbook 12,9 с чипом от iPhone, ни линейка Macbook Air пока не получат сенсорного дисплея. Однако второе поколение Macbook 12,9 может его иметь, по крайней мере согласно ранним планам Apple.

До сих пор сенсорный дисплей можно было найти только в ноутбуках на Windows. Их пользователи отмечают удобство и практичность сенсора в настольной ОС. 

Источник:
MacRumors
