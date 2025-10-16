Следующий MacBook Pro получит сенсорный OLED-дисплей и новый дизайн. Ждать осталось недолго

Компания Apple активно работает над новой версией MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем, вырезом под FaceTime-камеру и ультратонким корпусом. Об этом заявил инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg.
Из плохих новостей — переход на OLED-дисплеи и интеграция сенсорного управления приведут к подорожанию будущих моделей MacBook Pro 2026 года.
Похоже, Apple опять собирается выпустить два обновления MacBook Pro в одном календарном году, как это было в 2023 — зимой нам представили модели на M2 Pro/Max, а уже осенью вышли девайсы на M3 Pro/Max. Так что в январе компания может выпустить MacBook Pro на M5 Pro/Max, а в октябре-ноябре — на M6 Pro/Max с редизайном и OLED-дисплеями.