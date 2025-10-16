Следующий MacBook Pro получит сенсорный OLED-дисплей и новый дизайн. Ждать осталось недолго

MacBook Pro

Компания Apple активно работает над новой версией MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем, вырезом под FaceTime-камеру и ультратонким корпусом. Об этом заявил инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg.

Apple не обновляла дизайн MacBook Pro с момента выпуска моделей на M1 Pro и M1 Max в 2021 году, но с выходом OLED-версий ситуация изменится. Помимо новых панелей, гаджет получит более тонкий и лёгкий корпус. Apple также добавит усиленный шарнир, чтобы верхняя половина не двигалась при касании экрана. Кроме того, девайсы получат чипы серии M6, которые выйдут в следующем году.

Из плохих новостей — переход на OLED-дисплеи и интеграция сенсорного управления приведут к подорожанию будущих моделей MacBook Pro 2026 года.

Похоже, Apple опять собирается выпустить два обновления MacBook Pro в одном календарном году, как это было в 2023 — зимой нам представили модели на M2 Pro/Max, а уже осенью вышли девайсы на M3 Pro/Max. Так что в январе компания может выпустить MacBook Pro на M5 Pro/Max, а в октябре-ноябре — на M6 Pro/Max с редизайном и OLED-дисплеями.
