Следующий Macbook удивит самым спорным нововведением, подсмотренным в iPhone



Фото: Unsplash



В рамках редизайна Apple встроит в грядущие макбуки спорный элемент из iPhone. Об этом пишет Bloomberg.

«Например, если пользователь коснётся кнопки или элемента управления, интерфейс вызовет вокруг его пальца новое меню, предоставляющее более подходящие варианты для сенсорных команд. Цель состоит в том, чтобы предоставить пользователям элементы управления, которые наиболее логичны в зависимости от того, касаются они экрана или нажимают кнопки», — Марк Гурман.

Согласно источнику, Macbook Pro 2026 года получат большой редизайн корпуса, поскольку с момента прошлого изменения внешнего вида прошло уже 5 лет. Инсайдеры считают, что обновление станет самым заметным за последние годы.Кроме дизайна, изменится и дисплей. Во-первых, IPS сменит OLED, а во-вторых, он станет сенсорным — впервые в истории Apple. Причем управление касаниями будет лишь дополнять привычные мышь и клавиатуру, заменить их тачскрином не выйдет.Но, пожалуй, самым заметным нововведением станет Dynamic Island, который уже несколько лет присутствует в iPhone. Модуль Face ID в макбуках не появится, а островок будет жить вокруг круглого отверстия под фронталку. Всё это мы можем увидеть уже 4 марта.