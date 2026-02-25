Top.Mail.Ru

Следующий Macbook удивит самым спорным нововведением, подсмотренным в iPhone

Олег

Фото: Unsplash 

В рамках редизайна Apple встроит в грядущие макбуки спорный элемент из iPhone. Об этом пишет Bloomberg. 

Согласно источнику, Macbook Pro 2026 года получат большой редизайн корпуса, поскольку с момента прошлого изменения внешнего вида прошло уже 5 лет. Инсайдеры считают, что обновление станет самым заметным за последние годы. 

Кроме дизайна, изменится и дисплей. Во-первых, IPS сменит OLED, а во-вторых, он станет сенсорным — впервые в истории Apple. Причем управление касаниями будет лишь дополнять привычные мышь и клавиатуру, заменить их тачскрином не выйдет. 

«Например, если пользователь коснётся кнопки или элемента управления, интерфейс вызовет вокруг его пальца новое меню, предоставляющее более подходящие варианты для сенсорных команд. Цель состоит в том, чтобы предоставить пользователям элементы управления, которые наиболее логичны в зависимости от того, касаются они экрана или нажимают кнопки», — Марк Гурман. 

Но, пожалуй, самым заметным нововведением станет Dynamic Island, который уже несколько лет присутствует в iPhone. Модуль Face ID в макбуках не появится, а островок будет жить вокруг круглого отверстия под фронталку. Всё это мы можем увидеть уже 4 марта. 
