Следующий Macbook удивит самым спорным нововведением, подсмотренным в iPhone

Фото: Unsplash
В рамках редизайна Apple встроит в грядущие макбуки спорный элемент из iPhone. Об этом пишет Bloomberg.
Кроме дизайна, изменится и дисплей. Во-первых, IPS сменит OLED, а во-вторых, он станет сенсорным — впервые в истории Apple. Причем управление касаниями будет лишь дополнять привычные мышь и клавиатуру, заменить их тачскрином не выйдет.
«Например, если пользователь коснётся кнопки или элемента управления, интерфейс вызовет вокруг его пальца новое меню, предоставляющее более подходящие варианты для сенсорных команд. Цель состоит в том, чтобы предоставить пользователям элементы управления, которые наиболее логичны в зависимости от того, касаются они экрана или нажимают кнопки», — Марк Гурман.
Но, пожалуй, самым заметным нововведением станет Dynamic Island, который уже несколько лет присутствует в iPhone. Модуль Face ID в макбуках не появится, а островок будет жить вокруг круглого отверстия под фронталку. Всё это мы можем увидеть уже 4 марта.