Следующий Samsung Galaxy решит главную боль современных смартфонов. Владельцы iPhone обзавидуются!



Компания Samsung готовит модуль камеры с кардинально иной конструкцией для своего будущего флагмана Galaxy. Об этом пишет Gizmochina. Компания Samsung готовит модуль камеры с кардинально иной конструкцией для своего будущего флагмана Galaxy. Об этом пишет Gizmochina. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Огромные торчащие модули камер являются общей проблемой современных флагманских смартфонов. Для качественных снимков требуется соответствующая оптика, и вендоры пока не смогли победить физику, поэтому толщина смартфона на месте камер зачастую вдвое превышает таковую в других местах корпуса.Есть шанс, что вскоре этому придет конец. Прямо сейчас Samsung пытается переосмыслить строение модуля камер с помощью набора призм, и технология уже получила название ISOCELL ALoP (All Lenses on Prism). Ключевое отличие такого модуля — все линзы размещаются в нём параллельно, а не перпендикулярно корпусу смартфона. То есть настолько большой выступ камер больше не потребуется, при этом технические возможности объектива не снизятся.Ожидается, что дебют новой технологии ALoP состоится с выходом Samsung Galaxy S25 Slim в 2025 году. Смартфон должен стать конкурентом iPhone 17 Slim (или Air), для которого пока не заявлялось никаких изменений в габаритах блоке камер, кроме уменьшения их количества.