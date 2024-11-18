Следующий Samsung Galaxy решит главную боль современных смартфонов. Владельцы iPhone обзавидуются!

Олег


Компания Samsung готовит модуль камеры с кардинально иной конструкцией для своего будущего флагмана Galaxy. Об этом пишет Gizmochina.

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Огромные торчащие модули камер являются общей проблемой современных флагманских смартфонов. Для качественных снимков требуется соответствующая оптика, и вендоры пока не смогли победить физику, поэтому толщина смартфона на месте камер зачастую вдвое превышает таковую в других местах корпуса.

Есть шанс, что вскоре этому придет конец. Прямо сейчас Samsung пытается переосмыслить строение модуля камер с помощью набора призм, и технология уже получила название ISOCELL ALoP (All Lenses on Prism). Ключевое отличие такого модуля — все линзы размещаются в нём параллельно, а не перпендикулярно корпусу смартфона. То есть настолько большой выступ камер больше не потребуется, при этом технические возможности объектива не снизятся.


Фото: Samsung

Ожидается, что дебют новой технологии ALoP состоится с выходом Samsung Galaxy S25 Slim в 2025 году. Смартфон должен стать конкурентом iPhone 17 Slim (или Air), для которого пока не заявлялось никаких изменений в габаритах блоке камер, кроме уменьшения их количества. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+2063
tellurian
Ждём фото для изучения и сравнения.
Сегодня в 16:54
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Aspard
+614
Aspard
Так телевики уже с такой технологией и работают, что нового? Не забываем также про размер сенсора, если его ставить поперек корпуса, то уже сенсор страдает из-за размера. Короче бред, невозможно иное расположение без потери качества.
2 часа назад в 18:32
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