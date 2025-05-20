Слишком много ИИ: что показала Google на конференции I/O 2025







Сегодня вечером Google провела свою ежегодную конференцию разработчиков I/O 2025, в рамках которой анонсировала множество новых функций, связанных с ИИ и другими проектами компании. Среди ключевых новинок — новые функции в поиске, улучшенные версии ИИ-моделей, продвинутые инструменты для пользователей Gmail и Meet, а также будущее AR/VR. Сегодня вечером Google провела свою ежегодную конференцию разработчиков I/O 2025, в рамках которой анонсировала множество новых функций, связанных с ИИ и другими проектами компании. Среди ключевых новинок — новые функции в поиске, улучшенные версии ИИ-моделей, продвинутые инструменты для пользователей Gmail и Meet, а также будущее AR/VR. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Уже скоро в Google Поиске появится AI Mode, чат-бот на основе модели Gemini 2.5, который на старте будет доступен только пользователям из США. Он предназначен для решения сложных задач — от сравнения товаров до создания графиков и диаграмм. Некоторые его возможности будут внедрены в AI Overviews — сводки на основе ИИ, которые уже достигли показателя в 1,5 млрд пользователей ежемесячно. При этом Google предоставит возможность отключить их для тех, кто предпочитает классический формат поисковой выдачи.Ещё один важный шаг в сторону всеобъемлющего помощника — обновление Project Astra, который демонстрирует способность выполнять повседневные задачи, такие как помощь в ремонте велосипеда через анализ почты, поиск информации и даже звонки в магазины. Это может стать следующим этапом развития ИИ-ассистентов.Вышла новая версия модели — Gemini 2.5, которая получила улучшенный режим рассуждений Deep Think, поддержку мультимедиа и возможность перевода текста в речь с автоматическим переключением языков. Также стало известно о новых возможностях **Gemini Live**, который теперь доступен на всех устройствах Android и iOS, позволяя задавать вопросы о видео и фото в реальном времени.Google добавила в Gmail персонализированные ответы, основываясь на стиле письма пользователя. Для работы этой функции Gemini должен получить доступ к электронным письмам и файлам Диска, при этом согласие пользователя обязательно. В Google Meet появилась функция перевода в реальном времени между испанским и английским языками. Она доступна подписчикам тарифов AI Pro и Ultra в бета-версии, а в будущем ожидается расширение поддержки других языков.Компания представила новое приложение Flow для создания фильмов с функциями управления движением камеры, редактирования и добавления генерируемого контента от Veo. Также была анонсирована обновленная модель Veo 3, способная создавать видео со звуком, и Imagen 4, улучшенная модель для генерации фотореалистичных изображений с акцентом на проработку мелких деталей.Для доступа к самым передовым ИИ-функциям Google предлагает две подписки:Google продолжает развивать платформу Android XR для гарнитур AR/VR/MR, хотя демонстрации пока не впечатляют. Партнерский проект Xreal — Project Aura представляет собой пару умных очков (сроки релиза пока не раскрываются), а крупная гарнитура от Samsung должна выйти в конце года.Менеджер паролей Chrome получил функцию автоматической смены пароля в случае утечки данных. Эта функция пока работает только на сайтах, поддерживающих данную опцию.Теперь Gemini можно использовать непосредственно в браузере Chrome — он сможет отвечать на вопросы о содержимом открытых вкладок. Также было объявлено о переименовании Project Starline в Google Beam — корпоративное решение для 3D-видеоконференций, доступное крупным клиентам.Все эти анонсы показывают, что Google делает ставку на глубокую интеграцию искусственного интеллекта во все свои продукты, стремясь сделать ИИ не просто вспомогательным инструментом, а полноценным участником повседневной жизни пользователей.