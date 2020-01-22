We’re investigating a problem with the latest version of our Android app that causes it to crash immediately once it’s opened. If you use Twitter for Android, we suggest not updating it until we let you know it's fixed. Sorry for the inconvenience! — Twitter Support (@TwitterSupport) January 21, 2020

Благодаря A/B-тестам и нескольким каналам выпуска ошибки в приложениях крупных социальных сервисов встречаются довольно редко. Несмотря на это, проблемы иногда проскальзывают, так случилось со вчерашним обновлением Twitter.Версия клиента под номером 8.28, которая вышла вчера в магазине Google Play крашится при запуске. Приложение открывается на несколько секунд, а затем вылетает со сбоем. Эта проблема затронула множество пользователей.Служба поддержки уже в курсе наличия проблемы. Пользователям принесли извинения и предложили отказаться от обновления, пока не сообщат, что ошибки устранены. Для тех, кто уже успел установить проблемную версию, рекомендуется перейти в «Информацию о приложении» > «Настройки» > «Память» — здесь нужно выбрать опции «Очистить данные», и «Очистить кэш». Мне вчера помогла переустановка приложения.