Twitter

Благодаря A/B-тестам и нескольким каналам выпуска ошибки в приложениях крупных социальных сервисов встречаются довольно редко. Несмотря на это, проблемы иногда проскальзывают, так случилось со вчерашним обновлением Twitter.

Версия клиента под номером 8.28, которая вышла вчера в магазине Google Play крашится при запуске. Приложение открывается на несколько секунд, а затем вылетает со сбоем. Эта проблема затронула множество пользователей.

Служба поддержки уже в курсе наличия проблемы. Пользователям принесли извинения и предложили отказаться от обновления, пока не сообщат, что ошибки устранены. Для тех, кто уже успел установить проблемную версию, рекомендуется перейти в «Информацию о приложении» > «Настройки» > «Память» — здесь нужно выбрать опции «Очистить данные», и «Очистить кэш». Мне вчера помогла переустановка приложения.



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Источник:

9to5Google 9to5Google

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