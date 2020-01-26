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Ожидается, что Apple представит iOS 14 и iPadOS 14 на WWDC в июне. Французский сайт iPhonesoft опубликовал информацию о поддерживаемых устройствах новой версией ОС. Сообщается, что iOS 14 будет поддерживать те же устройства, что iOS 13, а в iPadOS ожидаются некоторые изменения.Если верить слухам, то пользователи iPhone SE и 6S получат новую операционку. А вот и предполагаемый список поддерживаемых смартфонов:Конечно же iOS 14 будет поддерживать все iPhone 2020 года, включая неанонсированный SE2 / 9, а также модельный ряд iPhone 12. Помимо этого, упоминается возможность отказа от дальнейшей поддержки iPhone SE и 6S. По словам iPhonesoft, об этом станет известно в течение следующих нескольких месяцев.Что касается iPad, то Apple может отказаться от поддержки iPad mini 4, который был представлен в сентябре 2015 года, и iPad Air 2, представленного в октябре 2014 года. Эти устройства работают на чипах A8 и A8X. Предполагаемый список поддерживаемых планшетов выглядит следующим образом:К этому слуху стоит отнестись с осторожностью, поскольку в прошлом году iPhonesoft заявил, что iOS 13 не будет поддерживать iPhone SE, что в конечном итоге не подтвердилось. Несмотря на это, сайт точно предсказал, что iPhone 5s и iPhone 6 останутся на iOS 12.