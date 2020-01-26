iOS

Ожидается, что Apple представит iOS 14 и iPadOS 14 на WWDC в июне. Французский сайт iPhonesoft опубликовал информацию о поддерживаемых устройствах новой версией ОС. Сообщается, что iOS 14 будет поддерживать те же устройства, что iOS 13, а в iPadOS ожидаются некоторые изменения.

Если верить слухам, то пользователи iPhone SE и 6S получат новую операционку. А вот и предполагаемый список поддерживаемых смартфонов:
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7-го поколения)

Конечно же iOS 14 будет поддерживать все iPhone 2020 года, включая неанонсированный SE2 / 9, а также модельный ряд iPhone 12. Помимо этого, упоминается возможность отказа от дальнейшей поддержки iPhone SE и 6S. По словам iPhonesoft, об этом станет известно в течение следующих нескольких месяцев.

Что касается iPad, то Apple может отказаться от поддержки iPad mini 4, который был представлен в сентябре 2015 года, и iPad Air 2, представленного в октябре 2014 года. Эти устройства работают на чипах A8 и A8X. Предполагаемый список поддерживаемых  планшетов выглядит следующим образом:
  • 12,9-дюймовый iPad Pro
  • 11-дюймовый iPad Pro
  • 10,5-дюймовый iPad Pro
  • 9,7-дюймовый iPad Pro
  • iPad (7-го поколения)
  • iPad (6-го поколения)
  • iPad (5-го поколения)
  • iPad mini (5-го поколения)
  • iPad Air (3-го поколения)

К этому слуху стоит отнестись с осторожностью, поскольку в прошлом году iPhonesoft заявил, что iOS 13 не будет поддерживать iPhone SE, что в конечном итоге не подтвердилось. Несмотря на это, сайт точно предсказал, что iPhone 5s и iPhone 6 останутся на iOS 12.



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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