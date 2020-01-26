Ожидается, что Apple представит iOS 14 и iPadOS 14 на WWDC в июне. Французский сайт iPhonesoft опубликовал информацию о поддерживаемых устройствах новой версией ОС. Сообщается, что iOS 14 будет поддерживать те же устройства, что iOS 13, а в iPadOS ожидаются некоторые изменения.
Если верить слухам, то пользователи iPhone SE и 6S получат новую операционку. А вот и предполагаемый список поддерживаемых смартфонов:
Конечно же iOS 14 будет поддерживать все iPhone 2020 года, включая неанонсированный SE2 / 9, а также модельный ряд iPhone 12. Помимо этого, упоминается возможность отказа от дальнейшей поддержки iPhone SE и 6S. По словам iPhonesoft, об этом станет известно в течение следующих нескольких месяцев.
Что касается iPad, то Apple может отказаться от поддержки iPad mini 4, который был представлен в сентябре 2015 года, и iPad Air 2, представленного в октябре 2014 года. Эти устройства работают на чипах A8 и A8X. Предполагаемый список поддерживаемых планшетов выглядит следующим образом:
К этому слуху стоит отнестись с осторожностью, поскольку в прошлом году iPhonesoft заявил, что iOS 13 не будет поддерживать iPhone SE, что в конечном итоге не подтвердилось. Несмотря на это, сайт точно предсказал, что iPhone 5s и iPhone 6 останутся на iOS 12.
Если верить слухам, то пользователи iPhone SE и 6S получат новую операционку. А вот и предполагаемый список поддерживаемых смартфонов:
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7-го поколения)
Конечно же iOS 14 будет поддерживать все iPhone 2020 года, включая неанонсированный SE2 / 9, а также модельный ряд iPhone 12. Помимо этого, упоминается возможность отказа от дальнейшей поддержки iPhone SE и 6S. По словам iPhonesoft, об этом станет известно в течение следующих нескольких месяцев.
Что касается iPad, то Apple может отказаться от поддержки iPad mini 4, который был представлен в сентябре 2015 года, и iPad Air 2, представленного в октябре 2014 года. Эти устройства работают на чипах A8 и A8X. Предполагаемый список поддерживаемых планшетов выглядит следующим образом:
- 12,9-дюймовый iPad Pro
- 11-дюймовый iPad Pro
- 10,5-дюймовый iPad Pro
- 9,7-дюймовый iPad Pro
- iPad (7-го поколения)
- iPad (6-го поколения)
- iPad (5-го поколения)
- iPad mini (5-го поколения)
- iPad Air (3-го поколения)
К этому слуху стоит отнестись с осторожностью, поскольку в прошлом году iPhonesoft заявил, что iOS 13 не будет поддерживать iPhone SE, что в конечном итоге не подтвердилось. Несмотря на это, сайт точно предсказал, что iPhone 5s и iPhone 6 останутся на iOS 12.
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Лучше айпада нет ничего. Все планшеты дно
А вы такой крутой, не потребитель? :D люблю таких "типа я не потреб...".
Вы не поверите — ровно тоже самое многие делают и с гаджетами.