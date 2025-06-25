Слышали, что руль Lada Vesta блокируется на ходу? Оказывается, все из-за «косоруких» водителей

Фото: Lada
Владелец Lada Vesta решил проверить и прокомментировать жалобы в сети на эту машину. Другие водители писали, что руль автомобиля блокируется прямо во время движения и повернуть его невозможно без перезапуска.
Форумчанин описывает проблему следующим образом. Если во время движения автомобиль заглушили (или он сам заглох из-за неправильных действий водителя), то на блок управления поступает сигнал о необходимости блокировки руля после остановки мотора. Однако если водитель начинает в панике нажимать кнопку старта сразу после заглушения, машина заводится, но сигнал о разблокировке руля не поступает — в результате получается заведенное авто с заблокированным рулем.
Чтобы такого не случалось, пользователь советует не суетиться и не делать лишних движений руками, если «Веста» заглохла. Нужно отсчитать 5 секунд, после чего нажать кнопку старта. Тогда сессии запуска не пересекаются в ЭБУ и машина ведет себя корректно.