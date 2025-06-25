Слышали, что руль Lada Vesta блокируется на ходу? Оказывается, все из-за «косоруких» водителей

Олег

Lada
Фото: Lada


Владелец Lada Vesta решил проверить и прокомментировать жалобы в сети на эту машину. Другие водители писали, что руль автомобиля блокируется прямо во время движения и повернуть его невозможно без перезапуска.

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Постоялец форума Drive2 с ником Winget решил проверить эти утверждения и найти причину. По его словам, всё дело в особенностях работы системы кнопки старт-стоп. А чтобы не попадать в неприятную ситуацию, владельцу нужно просто прочесть инструкцию к авто.

Форумчанин описывает проблему следующим образом. Если во время движения автомобиль заглушили (или он сам заглох из-за неправильных действий водителя), то на блок управления поступает сигнал о необходимости блокировки руля после остановки мотора. Однако если водитель начинает в панике нажимать кнопку старта сразу после заглушения, машина заводится, но сигнал о разблокировке руля не поступает — в результате получается заведенное авто с заблокированным рулем.

Чтобы такого не случалось, пользователь советует не суетиться и не делать лишних движений руками, если «Веста» заглохла. Нужно отсчитать 5 секунд, после чего нажать кнопку старта. Тогда сессии запуска не пересекаются в ЭБУ и машина ведет себя корректно. 

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Источник:
Drive2
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