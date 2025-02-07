Слышали про Le Chat? Это новый аналог ChatGPT и DeepSeek — бесплатный, на русском языке и без регистрации

2025-й, похоже, объявлен годом чат-ботов. Несколько лет языковые модели разрабатывались лишь мастодонтами IT-индустрии вроде Open AI, Google, Apple и Microsoft, а в наступившем году как будто кто-то снял эмбарго — и чат-боты всех мастей посыпались на нас, как из рога изобилия. Это отнюдь не плохо: конкуренция заставляет разработчиков вкладываться в продукт и делать его чуть-чуть лучше, чем у других.
Что такое Le ChatКак можно догадаться из названия, это чат-бот от французских девелоперов — компании Mistral (не путать с овсянкой). По их заявлениям, сервис способен конкурировать с ChatGPT (а как же иначе) и умеет работать как с текстом, так и с картинками.
Приложение имеет свои отличительные фишки. К примеру, им можно пользоваться без регистрации: при первом старте приложения просто нажмите «Пропустить авторизацию» и сразу задавайте вопросы — чат-бот ответит на них. В таком режиме переписки не сохраняются, а также недоступна работа с графикой, но с текстом бот работает без ограничений.
Еще одна особенность — краткие ответы. В отличие от того же Perplexity французский чат-бот формирует ответы крайне лаконично, что вполне в духе времени. Также он умеет создавать картинки по текстовым описаниям (в том числе русскоязычным) и распознавать объекты на уже имеющихся снимках. Всё это мы сейчас попробуем.
Как установить Le Chat
Очень просто — переходим по ссылке в Apple App Store или Google Play Store, в зависимости от того, какой у вас девайс. На Mac с чипами Silicon утилита, к сожалению, не устанавливается.
Как я уже говорил, можно работать без регистрации, если для вас это принципиально; но с аккаунтом функций доступно больше. Зарегистрироваться можно с помощью аккаунта Apple, Google или Microsoft, а также обычным способом — указав email, пароль, имя и фамилию (разумеется, можно вымышленные). Номер телефона не требует — большое жирное спасибо за это разработчикам.
Тестируем Le ChatНачнем с простых вопросов — обычно мы просим нейросеть рассказать свежие новости без политики:
Сказал как отрезал. Ну нет так нет, заставлять не буду. Спрошу что-нибудь про наши любимые айфончики:
Нейросеть шарит за инсайды, это круто. В перечне источников под ответом можно увидеть авторитетные зарубежные издания вроде MacRumors и 9to5.
Мой любимый вопрос про пингвинов — и ответ меня очень порадовал:
Во-первых, коротко и ясно. Во-вторых, присутствует разнообразие версий, а не одна лишь пресловутая эволюция. В-третьих, есть техническое и биологическое объяснение, которое обычно меня и интересует. Мне зашла такая сжатость ответа, удобно когда он помещается на один экран.
Еще один вопрос на любознательность. Разъяснил нормально, понятно, но у меня остались вопросы: кто именно их корректирует (ощущение, что сами), а также сколько они показывают прямо сейчас.
Школьники тут? Пробуем поймать чат-бот на удочку, но он не попадается. Корректирую пример, но он всё равно с хитрецой, очередность вычислений нужно соблюсти.
Всё отлично. Чат-бот не просто выдал ответ, но и разложил решение, что крайне полезно для учеников… да и самому не лишним будет освежить правила и перепроверить ИИ.
Перейдем к картинкам. Попрошу нарисовать несколько изображений:
Котопес получился отменный, ничего не скажешь, прямо оптическая иллюзия во плоти. А вот дальше засада: ни одной картинки с именами знаменитостей чат-бот рисовать не захотел, даром что европейский. После четвертого запроса появилось оповещение о лимите на генерацию изображений, точный срок ожидания не указан. Вот изображение от коллеги Александра Кузнецова:
Напоследок скормил фотографию часов Pebble и своего iPhone 14 Pro, спросил что это.
Результат очень хорош: нейросеть не только правильно распознала старую и довольно редкую модель часов, но еще и корректно идентифицировала происходящее на экране смартфона. Зачет!
ВыводыLe Chat очень неплох как сервис «на ходу», когда нужно получить быстрый и лаконичный ответ. Благодаря анонимному режиму можно не светить свой email в очередном 100500-м сервисе и не получать от него спам, а также не чистить историю запросов.
Что касается рисования, то ощущения двоякие. Функция как бы есть, но воспользоваться получилось не полностью. Пока нащупаете рамки выполняемых запросов — потратите несколько дней. И всё же сервис вполне достойный.