Слышали про Le Chat? Это новый аналог ChatGPT и DeepSeek — бесплатный, на русском языке и без регистрации





2025-й, похоже, объявлен годом чат-ботов. Несколько лет языковые модели разрабатывались лишь мастодонтами IT-индустрии вроде Open AI, Google, Apple и Microsoft, а в наступившем году как будто кто-то снял эмбарго — и чат-боты всех мастей посыпались на нас, как из рога изобилия. Это отнюдь не плохо: конкуренция заставляет разработчиков вкладываться в продукт и делать его чуть-чуть лучше, чем у других.

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