Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны

Последние 5-6 лет я сам активно переходил на eSIM и побуждал к этому своих знакомых и подписчиков. Однако примерно с 2024 года с этим форматом в России начали возникать трудности: я часто переезжаю со смартфона на смартфон, и перенос eSIM постепенно превратился в целый квест.
Содержание:
- Упаковка и комплект
- Зачем нужна и что умеет Unisimka
- Какие нюансы и что с iPhone / iOS?
- Возможности мобильного приложения
- Ощущения от использования
- Надо брать?
Упаковка и комплект
Unisimka продается в небольшом брендированном картонном конверте, который внутри содержит всего лишь одну пластиковую карточку. В ней закреплена сим-карта с двумя адаптерами — привычный формат для операторских SIM.
На оборотной стороне большой карты есть штрих-код и уникальный номер, а на самой симке — набор из 20 цифр, для ее идентификации. Больше в комплекте ничего нет, если не считать QR-код для скачивания приложения.
Зачем нужна и что умеет Unisimka
Что это вообще такое за единорог? Unisimka — это внешне привычная нам пластиковая SIM-карта с идентификационными номерами. Однако она необычная — фактически это болванка симкарты, на которой не записано ни одного телефонного номера или операторского профиля. Логично, что ни к одному оператору связи она тоже не привязана.
«Болванка» предлагает 512 Кб памяти, в которые можно записать профили eSIM. Поддерживаются «есимки» любых операторов связи и разных стран мира — всё, что добавляется в смартфон, запишется и сюда. Иными словами, это пластиковая оболочка для профиля eSIM.
Скорее всего, что-то похожее (но чуть более продвинутое и интегрированное в систему) на «юнисимку» вшито внутри смартфонов с поддержкой eSIM.
Записать на Unisimka можно не один, а сразу несколько профилей. Максимальное количество везде разнится, но фишка в том, что лимита как такового не существует: вы ограничены только объемом встроенной памяти. Вес профилей eSIM от разных операторов различается, поэтому их может поместиться и 5, и 15 одновременно. На своем сайте вендор приводит примерный вес профилей от популярных российских операторов:
- МТС — 46 кб
- МегаФон — 45,5 кб
- Т2 — 30 кб
- Билайн — 80,5 кб
- Т-Мобайл -—100,5 кб
- Firsty — 70,5 кб
- Red Bull — 57 кб
- СберМобайл — 56,5 кб
- ВТБ-Мобайл — 56,5 кб
- ГПБ-Мобайл — 56 кб
- Beeline Казахстан — 29 кб
- Eskimo — 54,5 кб
- BetterRoaming — 41 кб
- Ubigi — 30,5 кб
- izi — 28,5кб
- Yesim — 21 кб.
Применимость у этой штуки довольно очевидна и, на мой взгляд, полезна. Например, без необходимости обращаться к оператору вы можете:
- Добавить eSIM в смартфон или кнопочный телефон, который ее с завода не поддерживает
- Перемещать все свои eSIM между разными телефонами на одном пластике.
Что касается первого пункта, то это не маркетинг — юнисимка действительно добавляет в «звонилку» поддержку eSIM, просто не на уровне системы. С любого телефона или планшета можно считывать предзаписанные профили и переключаться между ними. Однако некоторые кнопочники не хотят открывать заветное меню (например, мой старенький Samsung S-5610), да и вообще с совместимостью здесь не всё очевидно, дальше расскажу.
Возможности мобильного приложения
Приложение Unisimka доступно для Android и скачать его можно в Google Play Store или RuStore безо всяких проблем. После запуска нужно будет залогиниться по email, а также вставить «юнисимку» в слот смартфона. Тогда утилита отобразит либо пустые слоты, либо все профили, ранее записанные в Unisimka.
Кнопка внизу экрана позволяет добавить новый профиль тремя способами: отсканировать QR-код с помощью камеры, проанализировать скриншот или фотку с QR-кодом из галереи смартфона, либо же ввести ключ eSIM вручную. Работают все три способа, можно выбрать любой удобный для вас. Сразу отмечу, что штатное меню смартфона обычно не позволяет взять QR-код из медиатеки — за такую возможность хвалим вендора.
После добавления профиль появится в списке слотов. Далее его можно активировать либо выключить, переименовать и удалить. Приложение умеет работать с двухсимочными смартфонами, но иногда девайс может отказаться перезаписывать «юнисимку» в слоте №2, так что вендор рекомендует всегда использовать первый слот.
Получается, Unisimka — идеальный девайс и надо брать всем? Есть несколько ложек дегтя.
Какие нюансы и что с iPhone / iOS?Они связаны как с мобильным приложением, так и с самой «юнисимкой» и даже политикой Apple. На самом деле, максимум возможностей Unisimka вы получите исключительно на Android-смартфоне — с остальными устройствами будет немножко страданий.
Наверняка, вы уже догадались, что приложения для iOS не существует. Было бы странно со стороны Apple позволить что-то там бесконтрольно перезаписывать в сим-слотах iPhone, поэтому такой возможности и не завезли. Из этого вытекает второй минус — неполноценная работа «юнисимки» на iOS. Чистый модуль в слоте iPhone распознает как нерабочую сим-карту, которая не ловит сеть. Если на Unisimka записан хотя бы один eSIM-профиль, то айфон воспринимает ее как обычную пластиковую SIM — цепляется к вышкам и исправно с ней работает.
Поскольку iOS-приложения нет, то и полноценный менеджмент профилей eSIM на «юнисимке» с айфона недоступен. Чтобы пользоваться модулем на Apple-девайсе, нужно сначала вставить его в Android и записать туда хотя бы один профиль. Цитата вендора: «пользователи устройств iOS могут использовать карту UNISIMKA для считывания активного профиля eSIM, ранее загруженного и активированного на смартфоне Android».
Если в памяти есть несколько профилей, iPhone распознает тот, который включался последним. При этом переключиться между сохраненными на «юнисимке» профилями с айфона можно — для этого используется внутреннее меню под названием «SIM-программы»:
- Зайдите в «Настройки» → «Сотовая связь»
- Выберите вашу сим-карту
- Нажмите «SIM-программы» → UNISIMKA
- Выберите пункт «Профили», где звездочкой помечен активный
- Нажмите на нужный модуль из доступных и сеть переключится.
Получается, Unisimka на iPhone и iPad позволяет использовать один или несколько предзаписанных профилей eSIM и переключаться между ними; при этом запись или удаление профилей потребуют наличия Android-смартфона или планшета с SIM-слотом.
И последний недостаток: Unisimka не умеет работать в режиме Dual eSIM. То есть, при наличии двух или более записанных на нее профилей eSIM работать может всего один. Включить сразу два профиля с одной «юнисимки» нельзя, как это реализовано, скажем, в iPhone 13 и новее. То есть, даже китайскую версию айфона не получится сделать полноценно европейской с Dual eSIM.
Ощущения от использованияСкажу честно — они приятны. Продукт ощущается цельным и качественным, отличные впечатления оставила как хардверная, так и софтверная часть.
Приложение сделано качественно, красиво и лаконично, никаких глюков или очевидных багов я не заметил. Это хороший, добротный российский продукт без нюансов. Само собой, утилита русифицирована. Внутри также есть служба поддержки. Сама симка это просто пластик с чипом, но он визуально и тактильно приятен, и особенно здорово понимать, что это российский продукт с отличной реализацией.
Пожелание к вендору: на официальном сайте было бы неплохо добавить отдельный подробный инструктаж — где искать SIM-меню с переключением профилей на iPhone и звонилках. Я сам нашел его только с подсказкой.
Другое дело — мои личные кейсы. Я встроен в экосистему Apple, поэтому полноценно и без периодических «танцев с бубном» пользоваться «юнисимкой» особо не могу — ведь у меня много eSIM-профилей. Android-смартфон у меня есть (исключительно из спортивного интереса), поэтому я могу периодически записать на нем нужные мне профили, а потом долгое время пользоваться на айфоне, переключаясь через SIM-меню.
Надо брать?
Производитель Unisimka очевидно вытащил максимум из возможностей железок на Android и iOS, а в жесткой политике Apple уж точно нет его вины. Имеем что имеем: для фанатов «яблочной» техники юзкейсы юнисимки будут немного урезаны, то бишь для ряда действий придется периодически искать Android.
Всё это пригодится, скажем, владельцам китайских версий на два физических слота без eSIM вовсе; но и для обычных айфонов тоже подойдет — допустим, вы поменяли пластик на eSIM, записали на «юнисимку» и переставляете ее между гаджетами.
Ситуация меняется, если вы амбассадор Android-устройств на постоянной основе. В лагере зеленого робота eSIM — редкая птица, а значит с помощью этого модуля вы действительно можете сделать свой смартфон более современным и даже полноценным. В случае с двухсимочными смартфонами сценарий просто идеален: в одном слоте у вас физическая симка, а во втором — «юнисимка» с несколькими eSIM-профилями, которые вы с легкостью переключаете в мобильном приложении.