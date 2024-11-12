Смарт-часы Realme Watch S2 бесстыже обесценились на распродаже AliExpress: OLED и 14 дней автономности за смешной прайс
Олег Воронин
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К примеру, очень достойных денег сейчас стоят смарт-часы от известного бренда Realme. Модель Watch S2 может похвастаться высоким качеством OLED-дисплея диагональю 1,43 дюйма, защитой по стандарту IP68, работой в режиме Bluetooth-гарнитуры и стильным минималистичным дизайном. Производитель заявляет до 14 дней автономной работы в обычном режиме, и в отзывах покупатели отмечают действительно неплохую автономность.