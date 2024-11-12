Смарт-часы Realme Watch S2 бесстыже обесценились на распродаже AliExpress: OLED и 14 дней автономности за смешной прайс

Олег

Realme


Продолжаем делиться с вами полезными и выгодными находками с AliExpress. 11 ноября осталось позади, но приятные скидки всё еще сохраняются.

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К примеру, очень достойных денег сейчас стоят смарт-часы от известного бренда Realme. Модель Watch S2 может похвастаться высоким качеством OLED-дисплея диагональю 1,43 дюйма, защитой по стандарту IP68, работой в режиме Bluetooth-гарнитуры и стильным минималистичным дизайном. Производитель заявляет до 14 дней автономной работы в обычном режиме, и в отзывах покупатели отмечают действительно неплохую автономность.

Проверить цену и купить Realme Watch S2 можно по этой ссылке на AliExpress. Обязательно возьмите купон на странице товара, с ним ценник опустится ниже 4500 рублей. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

+634
law
Ага обесценились прям таки)) недели 3 назад на озоне купил за 3500😂с ios кстати нельзя делать звонки и управлятт камерой, это болтше как просто красивый фитнес браслет а не часы.
Сегодня в 18:09
#
Шухрат
+57
Шухрат
4500 (со скидкой) на Али, месяц ожидания 🔥🔥🔥

3500 для тех кто не хочет ждать, на Авито (но без скидки)
2 часа назад в 20:03
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+634
law Шухрат
Озон 3200 на авто кстати дешевоине видел почему то
час назад в 20:29
#

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