Смартфон Huawei спас владельца от пули и погиб сам

В сети появилась история владельца смартфона Huawei, который чудом уцелел при попадании пули. Подробности опубликовал китайский портал MyDrivers.
Согласно источнику, фото выложил в соцсеть Weibo азиатский блогер Douyin со скромной по китайским меркам аудиторией в 173 000 подписчиков. Он не рассказал, при каких обстоятельствах попал под обстрел, но уверен: если бы не Huawei в кармане, он сам провел бы остаток жизни в инвалидном кресле.
Согласно источнику, фото выложил в соцсеть Weibo азиатский блогер Douyin со скромной по китайским меркам аудиторией в 173 000 подписчиков. Он не рассказал, при каких обстоятельствах попал под обстрел, но уверен: если бы не Huawei в кармане, он сам провел бы остаток жизни в инвалидном кресле.
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Судя по фото, для смартфона шальная пуля оказалась смертельной — восстановить такие серьезные повреждения едва ли возможно. На других снимках блогер показал небольшое ранение на бедре: скорее всего, девайс лежал в кармане брюк и принял на себя основной удар.