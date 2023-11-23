Смартфон Huawei спас владельца от пули и погиб сам

Олег

В сети появилась история владельца смартфона Huawei, который чудом уцелел при попадании пули. Подробности опубликовал китайский портал MyDrivers.

Huawei

Согласно источнику, фото выложил в соцсеть Weibo азиатский блогер Douyin со скромной по китайским меркам аудиторией в 173 000 подписчиков. Он не рассказал, при каких обстоятельствах попал под обстрел, но уверен: если бы не Huawei в кармане, он сам провел бы остаток жизни в инвалидном кресле.

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Huawei

Судя по фото, для смартфона шальная пуля оказалась смертельной — восстановить такие серьезные повреждения едва ли возможно. На других снимках блогер показал небольшое ранение на бедре: скорее всего, девайс лежал в кармане брюк и принял на себя основной удар. 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

Mers
+4704
Mers
А вот iPhone бы выжил😄
Сегодня в 15:06
#
tellurian
+4778
tellurian
Жаль нет подробностей. Они самое важное тут.
Сегодня в 15:30
#
kardigan
+3262
kardigan
Обычно iphone всех спасает..,всех и везде..
Чудны дела Твои Господи!
39 минут назад
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