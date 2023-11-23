Смартфон Huawei спас владельца от пули и погиб сам

В сети появилась история владельца смартфона Huawei, который чудом уцелел при попадании пули. Подробности опубликовал китайский портал MyDrivers.Согласно источнику, фото выложил в соцсеть Weibo азиатский блогер Douyin со скромной по китайским меркам аудиторией в 173 000 подписчиков. Он не рассказал, при каких обстоятельствах попал под обстрел, но уверен: если бы не Huawei в кармане, он сам провел бы остаток жизни в инвалидном кресле.