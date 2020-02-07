В метрополитене Ванкувера был замечен человек, который пользуется ещё не выпущенным официально смартфоном Surface Duo. Отличительная особенность этого устройства — наличие двойного экрана.
Surface Duo — первый за последние несколько лет смартфон Microsoft. Он будет выпущен после долгого перерыва и отказа компании от собственной платформы Windows 10 Mobile. В качестве операционной системы на нём применяется специальная модификация Android, приспособленная к использованию с двумя экранами.
Surface Duo позволяет взаимодействовать сразу с двумя приложениями и перебрасывать контент и файлы из одного в другое. В модифицированной для этого устройства версии Android предусмотрена поддержка жестов для быстрого выполнения определённых действий, однако система навигации пока не финализирована и всё ещё находится на начальной стадии разработки.
Surface Duo — первый смартфон из линейки Surface. До сих пор Microsoft не использовала Android в своих смартфонах, хотя выпускала мобильные устройства на Windows Mobile и Windows Phone. Несмотря на использование Android, операционная система стилизована под Windows. Кроме того, на смартфоне предустановлены фирменные приложения Microsoft, в том числе полный набор Office.
У смартфона Surface Duo гораздо более простая конструкция, чем у Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Конструкция складная, но экран не гибкий, а с двумя отдельными матрицами (5,6 дюйма по диагонали каждая). Подробности о характеристиках этого устройства не были раскрыты. Один из экранов можно использовать для набора текста на большой виртуальной клавиатуре. Кроме того, конструкция смартфона позволяет разместить экран под любым углом (например, при просмотре видео на YouTube).
Microsoft планирует выпустить Surface Duo в продажу в 2020 году. Более точная дата неизвестна, с ценой компания пока не определилась.
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Surface Duo — первый за последние несколько лет смартфон Microsoft. Он будет выпущен после долгого перерыва и отказа компании от собственной платформы Windows 10 Mobile. В качестве операционной системы на нём применяется специальная модификация Android, приспособленная к использованию с двумя экранами.
Surface Duo позволяет взаимодействовать сразу с двумя приложениями и перебрасывать контент и файлы из одного в другое. В модифицированной для этого устройства версии Android предусмотрена поддержка жестов для быстрого выполнения определённых действий, однако система навигации пока не финализирована и всё ещё находится на начальной стадии разработки.
Surface Duo — первый смартфон из линейки Surface. До сих пор Microsoft не использовала Android в своих смартфонах, хотя выпускала мобильные устройства на Windows Mobile и Windows Phone. Несмотря на использование Android, операционная система стилизована под Windows. Кроме того, на смартфоне предустановлены фирменные приложения Microsoft, в том числе полный набор Office.
У смартфона Surface Duo гораздо более простая конструкция, чем у Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Конструкция складная, но экран не гибкий, а с двумя отдельными матрицами (5,6 дюйма по диагонали каждая). Подробности о характеристиках этого устройства не были раскрыты. Один из экранов можно использовать для набора текста на большой виртуальной клавиатуре. Кроме того, конструкция смартфона позволяет разместить экран под любым углом (например, при просмотре видео на YouTube).
Microsoft планирует выпустить Surface Duo в продажу в 2020 году. Более точная дата неизвестна, с ценой компания пока не определилась.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
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Тот момент, когда хочешь заявить о смартфоне, но так, ненавязчиво. Смешат такие тексты в статьях.