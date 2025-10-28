Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Смартфон Samsung сгорел даже без зарядки. Нет, он совсем не старый

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Смартфон из свежей линейки Galaxy S25 загорелся почти в руках у владельца. Подробности у Android Central.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, всё произошло на родине смартфона — в Южной Корее. Владелец новенького Samsung Galaxy S25 Plus рассказал, что телефон сначала сильно нагрелся во время использования, а потом издал громкий хлопок, упал на пол и загорелся.

В момент происшествия устройство не было подключено к зарядке, как это часто бывает в подобных случаях. Причины возгорания пока неизвестны, сама Samsung комментариев не давала. По описанию всё это похоже на неисправность аккумулятора, возможно, банка была бракованной еще с завода. 

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Android Central
Cсылки по теме:
Народный флагман Samsung Galaxy наконец-то получил обновление One UI 8
Сотрудник Apple сменил фамилию из-за сходства с Samsung
Кино в движении с Galaxystore: как AI-телевизоры Samsung помогают переосмыслить культовую классику

Рекомендации

Рекомендации

Попробовал новый мессенджер BitChat. Вот чем он лучше Telegram, WhatsApp и MAX!
«Все неважно, кроме цены»: Костя AcademeG четко и ёмко оценил новую Lada Iskra
На OZON новая опция: товар забрал, ни копейки не отдал. Будете пользоваться?
Музыканты со всего мира бойкотируют Spotify: его создатель инвестировал 600 млн евро в боевых дронов

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+362
YABLOKOFON
Galaxy Note 7: Молодец сынок горжусь тобой весь в отца
50 минут назад
#