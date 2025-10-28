Смартфон Samsung сгорел даже без зарядки. Нет, он совсем не старый

Фото: UnsplashСогласно источнику, всё произошло на родине смартфона — в Южной Корее. Владелец новенького Samsung Galaxy S25 Plus рассказал, что телефон сначала сильно нагрелся во время использования, а потом издал громкий хлопок, упал на пол и загорелся.
Смартфон из свежей линейки Galaxy S25 загорелся почти в руках у владельца. Подробности у Android Central.
В момент происшествия устройство не было подключено к зарядке, как это часто бывает в подобных случаях. Причины возгорания пока неизвестны, сама Samsung комментариев не давала. По описанию всё это похоже на неисправность аккумулятора, возможно, банка была бракованной еще с завода.