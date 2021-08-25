Во время авиарейса в США у одного из пассажиров самолета загорелся смартфон Samsung. Об этом рассказал американский блогер в своем Twitter-аккаунте.
По словам рассказчика, рейс авиакомпании Alaska Airlines совершался между Новым Орлеаном и Сиэтлом. Уже после приземления самолета у одного из пассажиров загорелся смартфон — позже стало известно, что эпицентром пожара стал бюджетник Samsung Galaxy A21. В салоне лайнера произошло резкое задымление, и экипаж рейса пытался потушить смартфон с помощью огнетушителя и огнеупорного мешка. Однако дыма было так много, что пассажиров пришлось в спешном порядке вывести из салона — для них развернули эвакуационные трапы-«горки». Всего самолет покинуло 128 человек.
Passenger sent @KIRO7Seattle this video following the plane evacuation. Per @flySEA: “Passengers were transported by bus to the terminal, some with minor injuries.” Passenger credits flight attendants for acting fast throughout the entire incident. pic.twitter.com/y0UGMVP73w— Kevin Ko (@NewsWithKevin) August 24, 2021
Смартфон Samsung Galaxy A21 относится к разряду ультрабюджетных устройств. Он работает под управлением чипа MediaTek Helio P35, имеет дисплей диагональю 6,5 дюйма и аккумулятор емкостью 4,000 mAh. Причина возгорания пока неизвестна, но можно предположить, что виновником стал либо сам аккумулятор, либо цепи питания устройства.
Ранее смартфоны Samsung уже становились причинами пожаров. Печально известный Galaxy Note 7 оказался настолько богат на брак аккумуляторов, что его производство свернули раньше времени, а многие авиакомпании официально отказывались брать на борт пассажиров, которые везли его с собой.
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