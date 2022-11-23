Смартфон убил 11 популярных технологий и гаджетов. Еще помните такие? 🥲

Телефон. Стационарный телефон — первая и самая очевидная жертва смартфона. Никто больше не крутит барабан с дырочками и даже не нажимает кнопок — в большинстве стран телефонные линии давно отключены и не работают.

Стационарный телефон — первая и самая очевидная жертва смартфона. Никто больше не крутит барабан с дырочками и даже не нажимает кнопок — в большинстве стран телефонные линии давно отключены и не работают. Фотоаппарат. Конечно же, речь идет о компактных фотоаппаратах, в народе прозванных «мыльницами». Они предлагали концепцию «наведи и снимай», которую с успехом перенял и прокачал современный смартфон. Фотокамеры остались уделом профессионалов.

Конечно же, речь идет о компактных фотоаппаратах, в народе прозванных «мыльницами». Они предлагали концепцию «наведи и снимай», которую с успехом перенял и прокачал современный смартфон. Фотокамеры остались уделом профессионалов. Калькулятор. Прошло то время, когда в каждом доме должен быть один, а лучше несколько калькуляторов. Такой нужный в быту прибор не потерял своей значимости, но теперь перекочевал в наши смартфоны. А помните детские калькуляторы в дизайне телефонов?

Будильник. Очевидно, что в 2022 году мало кто пользуется настольными часами с будильником. Современные личные гаджеты предлагают массу способов разбудить своего владельца.

Очевидно, что в 2022 году мало кто пользуется настольными часами с будильником. Современные личные гаджеты предлагают массу способов разбудить своего владельца. Рация. Эти приборы вряд ли будут полностью вытеснены смартфоном, поскольку незаменимы в определенных производственных задачах. Но там, где рацию мог использовать обычный человек, там уже находится современный девайс с огромным дисплеем.

MP3-плеер. Они начали вымирать еще во времена кнопочных телефонов Sony Ericsson Walkman, а сегодня их полностью вытеснили смартфоны и удобные стриминг-сервисы. Даже Apple перестала выпускать iPod, с которого началась её популярность.

Они начали вымирать еще во времена кнопочных телефонов Sony Ericsson Walkman, а сегодня их полностью вытеснили смартфоны и удобные стриминг-сервисы. Даже Apple перестала выпускать iPod, с которого началась её популярность. Компакт-диск. Мы больше не покупаем и не храним музыку на CD-MP3-дисках. Это просто неудобно. Гораздо лучше иметь треки под рукой в своем смартфоне или облачном хранилище.

Мы больше не покупаем и не храним музыку на CD-MP3-дисках. Это просто неудобно. Гораздо лучше иметь треки под рукой в своем смартфоне или облачном хранилище. Радио. Эта технология, десятилетиями пользующаяся популярностью, сегодня практически вытеснена подкастами и всё теми же стриминг-сервисами с их бесконечными подборками. В них нет рекламы, а музыка подобрана алгоритмом и всегда по душе.

КПК. Помните, были такие «коммуникаторы»? Серьезные дядьки со стилусами решали в них серьезные задачи. КПК были неким «зародышем» смартфонов и в конце концов переросли именно в них.

Помните, были такие «коммуникаторы»? Серьезные дядьки со стилусами решали в них серьезные задачи. КПК были неким «зародышем» смартфонов и в конце концов переросли именно в них. GPS-навигатор. В течение короткого времени каждый уважающий себя водитель считал обязательным иметь в своей машине навигатор со свежими картами «навитела». Но зачем это теперь, когда есть смартфон с постоянно обновляющейся картой и информацией о пробках?

В течение короткого времени каждый уважающий себя водитель считал обязательным иметь в своей машине навигатор со свежими картами «навитела». Но зачем это теперь, когда есть смартфон с постоянно обновляющейся картой и информацией о пробках? «Звонилка». Кнопочные телефоны плавно перекочевали из ниши основного устройства в нишу дополнительного, неубиваемого, «который не жалко» и «для второй симки». Они всё еще продаются в магазинах, но немногие из нас имеют дома «звонилку». Разве что оставшуюся с тех самых, «старых-добрых» времен.

За последние десять-пятнадцать лет «смартфоностроение» шагнуло очень далеко. Еще в середине 2000-х годов фанаты технологий начали говорить о том, что телефоны Sony Ericsson и Nokia с камерами 3,2 Мп и удобными приложениями для прослушивания музыки успешно заменяют плееры и фотоаппараты. Сегодня современный смартфон окончательно «похоронил» 11 технологий и гаджетов, которыми человечество активно пользовалось совсем недавно.А вы скучаете по каким-то старым девайсам и технологиям, которых больше нет?