Крупнейшая фотовыставка Photokina закрыта спустя 70 лет существования. Об этом сообщили организаторы всем участникам. По их словам, на это решение не повлияла напрямую пандемия, хотя она привела к отмене мероприятия в этом году. Помимо этого закрытие обуславливается быстрыми темпами сокращения отрасли.
В своем заявление исполнительный директор Koelnmesse Джеральд Бёзе (Gerald Böse) сообщил, что сейчас отраслевые условия не обеспечивают жизнеспособную основу для ведущей международной выставки фотографий, видео и изображений. В пресс-релизе говорится о приостановлении организация мероприятий до дальнейшего уведомления, а это означает, что возможность возвращения выставки не исключена.
Следующая выставка Photokina была запланирована на 18–21 мая 2022 года. Очевидно, что после объявления о закрытии мероприятие не состоится. Таким образом The Photography Show в Великобритании станет единственным крупнейшим фотошоу в Европе.
Вероятно, ситуация с пандемией и рост отрасли смартфонов продолжат своё пагубное влияние на фоторынок. Сейчас на плаву остаются четыре крупнейших игрока: Canon, Nikon, Sony и Fujifilm. Напомним, ранее компания Olympus решила отказаться от своего фотобизнеса, чтобы сконцентрироваться на профессиональном и медицинском оборудовании.
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Поколению потребителей искусство не к чему.