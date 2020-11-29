





Крупнейшая фотовыставка Photokina закрыта спустя 70 лет существования. Об этом сообщили организаторы всем участникам. По их словам, на это решение не повлияла напрямую пандемия, хотя она привела к отмене мероприятия в этом году. Помимо этого закрытие обуславливается быстрыми темпами сокращения отрасли.В своем заявление исполнительный директор Koelnmesse Джеральд Бёзе (Gerald Böse) сообщил, что сейчас отраслевые условия не обеспечивают жизнеспособную основу для ведущей международной выставки фотографий, видео и изображений. В пресс-релизе говорится о приостановлении организация мероприятий до дальнейшего уведомления, а это означает, что возможность возвращения выставки не исключена.Следующая выставка Photokina была запланирована на 18–21 мая 2022 года. Очевидно, что после объявления о закрытии мероприятие не состоится. Таким образом The Photography Show в Великобритании станет единственным крупнейшим фотошоу в Европе.Вероятно, ситуация с пандемией и рост отрасли смартфонов продолжат своё пагубное влияние на фоторынок. Сейчас на плаву остаются четыре крупнейших игрока: Canon, Nikon, Sony и Fujifilm. Напомним, ранее компания Olympus решила отказаться от своего фотобизнеса, чтобы сконцентрироваться на профессиональном и медицинском оборудовании.