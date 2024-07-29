Смартфоны на iOS и Android теперь опасно заряжать на вокзалах, в магазинах и торговых центрах

Олег

Фото: Unsplash


Мошенники снова начали использовать метод взлома через общественные зарядные устройства, который уже масштабно применялся некоторое время назад. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, эксплойт получил название Juice Jacking и используется для заражения USB-портов публичных зарядок для смартфонов. Он может быть везде: на вокзале, в отеле, в автобусе или поезде, в торговом центре, в кафе и так далее. Разумеется, речь идет не о розетках для блока питания, а о зарядных USB-портах, которые монтируются прямо в стену или стойку.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Еще в прошлый период использования этой атаки ФБР предупреждало, что публичные зарядные станции могут быть опасны как для Android, так и для iOS. С помощью зараженного USB-порта злоумышленники похищают персональные данные несколькими способами.

В Android 15 появился специальный «режим блокировки» для защиты от зараженных зарядных устройств, а в iOS тоже присутствует опция программного ограничения порта. И всё же эти настройки могут быть по той или иной причине отключены, поэтому рекомендуется в общественных местах пользоваться собственным блоком питания и обычной розеткой. А еще на AliExpress продаются специальные «USB-презервативы» для публичной зарядки. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Даже не пытайтесь заряжать смартфон вне дома без USB-презерватива с AliExpress! Стоит копейки — пользы вагон
Вот почему не стоит заряжать смартфон на вокзале или в ТЦ. Вы горько пожалеете
В ресторанах «Вкусно и точка» ввели очень странные запреты для пользователей смартфонов

Рекомендации

Рекомендации

iOS 17.5 добавляет на iPhone совершенно новый режим работы
Абоненты МТС заметили странные списания. Деньги возвращают, но с трудом
Власти придумали хитрый способ пересадить россиян с Google на «Яндекс»
В WhatsApp замечена новая удобная кнопка. Такой нет даже в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+683
S.T.A.L.K.E.R.
Заряжать на вокзале в принципе небезопасно 😁😁😁
Гораздо удобнее и проще возить с собой акб и не париться 😂😂😂
Сегодня в 11:14
#
+237
Holldann S.T.A.L.K.E.R.
Бесправодную площадку можно вместо кабеля в разъём
Сегодня в 12:00
#
+4486
Gabriel
Я так понимаю это скопировали новость из Северной Америки.
Фраза «ФБР предупреждало…» очень бросилась в глаза.
Сегодня в 11:55
#
Олег Воронин
+2359
Олег Воронин Gabriel
Киберпреступность не знает государственных границ.
Сегодня в 11:56
#
Dmitriy
+1060
Dmitriy
Проблема с фольгой в разъемах и жвачкой там же гораздо более явная.
Вот скорее из за этого лучше в публичные разъемы не совать ничего. Это ж элементарные правила незащищённого коннекта.
Сегодня в 16:14
#