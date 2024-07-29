Смартфоны на iOS и Android теперь опасно заряжать на вокзалах, в магазинах и торговых центрах



Мошенники снова начали использовать метод взлома через общественные зарядные устройства, который уже масштабно применялся некоторое время назад. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, эксплойт получил название Juice Jacking и используется для заражения USB-портов публичных зарядок для смартфонов. Он может быть везде: на вокзале, в отеле, в автобусе или поезде, в торговом центре, в кафе и так далее. Разумеется, речь идет не о розетках для блока питания, а о зарядных USB-портах, которые монтируются прямо в стену или стойку.







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В Android 15 появился специальный «режим блокировки» для защиты от зараженных зарядных устройств, а в iOS тоже присутствует опция программного ограничения порта. И всё же эти настройки могут быть по той или иной причине отключены, поэтому рекомендуется в общественных местах пользоваться собственным блоком питания и обычной розеткой. А еще на AliExpress Еще в прошлый период использования этой атаки ФБР предупреждало, что публичные зарядные станции могут быть опасны как для Android, так и для iOS. С помощью зараженного USB-порта злоумышленники похищают персональные данные несколькими способами.В Android 15 появился специальный «режим блокировки» для защиты от зараженных зарядных устройств, а в iOS тоже присутствует опция программного ограничения порта. И всё же эти настройки могут быть по той или иной причине отключены, поэтому рекомендуется в общественных местах пользоваться собственным блоком питания и обычной розеткой. А еще на AliExpress продаются специальные «USB-презервативы» для публичной зарядки.