ОС Аврора Россия

Смартфоны на ОС «Аврора» наконец появятся в свободной продаже

Олег

Аврора


«Ростелеком» планирует запустить линейку российских смартфонов для свободной продажи. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, «Ростелеком» собирается производить широкую линейку потребительской электроники — смартфонов и планшетов — с установленной на них отечественной ОС «Аврора». С этими устройствами компания хочет стать «лидером рынка» в стране. Всё это следует из презентации «Верхнеуровневая стратегия развития национальной мобильной экосистемы на основе операционной системы «Аврора»».

По концепции, которая была разработана в августе, будущие отечественные смартфоны и планшеты будут прямо «из коробки» работать на «Авроре»; также на них предустановят российские приложения. Минпромторг РФ уже спрашивал у производителей о технической возможности производства и поставки смартфонов на базе «Авроры» в 2022-2030 годах. При этом в Минцифры говорят, что реализовать проект будет очень сложно в условиях санкционных ограничений.

Чтобы выйти на потребительский рынок (то есть сформировать спрос на смартфоны с ОС «Аврора») в презентации предлагается несколько мер: запретить использование российского софта на иностранных ОС, ограничить ввоз техники из-за границы, а также «выдачу отечественных смартфонов социально уязвимым слоям населения». В документе отмечается, что без этих мер выход в потребительский сегмент невозможен.

Единым оператором экосистемы хочет стать сам «Ростелеком», а дистрибуторами планируют сделать «Почту России» и операторы связи. При этом источники «Коммерсанта» в правительстве и среди ритейлеров серьезно сомневаются в реалистичности проекта. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+4431
Carter_Mayers
Интересно, хоть тысяча человек это купят? Наверное в лучшем случае и не больше, когда даже за китайцев не так стыдно, как за смартфоны на бывшей Sailfish
час назад в 13:31
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+424
samOsebe
если очень упрутся рогом, устранят конкурентов путем ограничения работы и установки софта (что не очень возможно сделать), то возможно и придется людям использовать их ось
час назад в 13:32
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+141
mr_twister
Ростелеком опроверг это и пояснил, что они не выпускали и выпускать не собираются
58 минут назад
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