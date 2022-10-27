Смартфоны на ОС «Аврора» наконец появятся в свободной продаже



«Ростелеком» планирует запустить линейку российских смартфонов для свободной продажи. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, «Ростелеком» собирается производить широкую линейку потребительской электроники — смартфонов и планшетов — с установленной на них отечественной ОС «Аврора». С этими устройствами компания хочет стать «лидером рынка» в стране. Всё это следует из презентации «Верхнеуровневая стратегия развития национальной мобильной экосистемы на основе операционной системы «Аврора»».



По концепции, которая была разработана в августе, будущие отечественные смартфоны и планшеты будут прямо «из коробки» работать на «Авроре»; также на них предустановят российские приложения. Минпромторг РФ уже спрашивал у производителей о технической возможности производства и поставки смартфонов на базе «Авроры» в 2022-2030 годах. При этом в Минцифры говорят, что реализовать проект будет очень сложно в условиях санкционных ограничений.



Чтобы выйти на потребительский рынок (то есть сформировать спрос на смартфоны с ОС «Аврора») в презентации предлагается несколько мер: запретить использование российского софта на иностранных ОС, ограничить ввоз техники из-за границы, а также «выдачу отечественных смартфонов социально уязвимым слоям населения». В документе отмечается, что без этих мер выход в потребительский сегмент невозможен.



Единым оператором экосистемы хочет стать сам «Ростелеком», а дистрибуторами планируют сделать «Почту России» и операторы связи. При этом источники «Коммерсанта» в правительстве и среди ритейлеров серьезно сомневаются в реалистичности проекта.