Смартфоны realme 11 Pro и 11 Pro+ и наушники realme Buds Air 5 Pro приехали в Россию

Компания realme объявляет о старте продаж новых смартфонов realme 11 Pro и realme 11 Pro+, а также наушников Buds Air 5 Pro в России. Девайсы будут продаваться в нашей стране официально.
В линейку новых смартфонов вошли модели 11 Pro и 11 Pro+, которые получили флагманский изогнутый экран с частотой 120 Гц и премиальный корпус из экокожи с дизайном от бывшего дизайнера GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто. Кроме того, старшая модель realme 11 Pro+ оснащена передовой камерой 200 Мп с оптической стабилизацией и первой в мире функцией SuperZoom на базе сенсора Samsung ISOCELL HP3, а также быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и емким аккумулятором 5000 мАч.
Смартфон 11 Pro в свою очередь получил камеру 100 Мп с оптической стабилизацией и функцией ProLight и аккумулятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор последнего поколения MediaTek Dimensity 7050. Память — до 12 Гб ОЗУ и до 512 Гб встроенной.
Смартфоны серии realme 11 Pro уже в продаже в России. realme 11 Pro+ в Бежевом, Зеленом и Черном цветах и realme 11 Pro в Бежевом и Черном цветах доступны в следующих конфигурациях:
- realme 11 Pro (8+128 Гб) от 29 999 руб;
- realme 11 Pro (8+256 Гб) от 32 999 руб;
- realme 11 Pro+ (8+256 Гб) от 35 999 руб;
- realme 11 Pro+ (12+512 Гб) от 39 999 руб.
Что касается наушников, то realme заявляет, что это единственные в своем ценовом сегменте наушники с двойным коаксиальным драйвером. Новинка, которая скоро поступит в продажу в России, также получила профессиональное шумоподавление до 50 дБ и шесть микрофонов с четким звуком студийного качества.
В основе конструкции наушников — два динамика: 6-мм микропланарный твитер для высоких частот и 11-мм бас-драйвер для низких. В твитере, изготовленном из нового композитного материала PEI + PEN, применена передовая технология плоской диафрагмы. А диафрагма бас-драйвера выполнена из чистого полиуретана, более мягкого и гибкого, чем у наушников предыдущего поколения (PU + PEEK). Аксессуар получил сертификацию Hi-Res Audio.
Новая конструкция с шестью микрофонами обеспечивает превосходное извлечение звука, а с новым алгоритмом ENC (шумоподавления окружающей среды) значительно снижается уровень внешних помех, поэтому пользователи теперь могут быть уверены, что их голоса будут четко слышны собеседникам. Сочетание этих микрофонов обеспечивает самый мощный эффект шумоподавления в этом ценовом сегменте — его уровень составляет 99,6%.
Новые Buds Air 5 Pro в скором времени поступят в продажу в России в Черном и Белом цветах во всех магазинах-партнерах бренда по цене 8990 рублей.