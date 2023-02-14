Смартфоны Realme начали блокироваться в России. Что с этим делать — неизвестно

Владелец смартфона Realme пожаловался на блокировку устройства по региональным настройкам. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению Евгения Макарова, главреда Mobiltelefon, смартфоны китайского бренда Realme начали блокироваться в России. Ранее подобная проблема постигла владельцев устройств OnePlus.
Блокировка коснулась тех смартфонов, которые произведены для региона CN (Китай). Такие Realme могли быть, например, куплены на AliExpress, или же завезены по серому/параллельному импорту для продажи в российских торговых точках.
Евгений поделился скриншотами с форума 4pda и из отзывов на AliExpress. На них покупатели публикуют фото смартфона Realme 10 Pro+, отображающего экран региональной блокировки. Любопытно, что эта модель не является эксклюзивом для Китая и давно продается по всему миру. Российский офис Realme пока не комментировал ситуацию.
В случае с девайсами OnePlus пострадавшим помогает смена прошивки с ColorOS на международную OxygenOS. При этом представители бренда утверждают, что могут удаленно разблокировать модем смартфона даже без смены ПО при наличии чека. Поможет ли перепрошивка смартфонов Realme восстановить их функциональность, пока неизвестно.
Чтобы избежать подобной проблемы, приобретайте смартфон, произведенный для глобального рынка, в крупных торговых сетях и ритейле.