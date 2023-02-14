Смартфоны Realme начали блокироваться в России. Что с этим делать — неизвестно

Олег

Realme


Владелец смартфона Realme пожаловался на блокировку устройства по региональным настройкам. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению Евгения Макарова, главреда Mobiltelefon, смартфоны китайского бренда Realme начали блокироваться в России. Ранее подобная проблема постигла владельцев устройств OnePlus. 

Realme

Блокировка коснулась тех смартфонов, которые произведены для региона CN (Китай). Такие Realme могли быть, например, куплены на AliExpress, или же завезены по серому/параллельному импорту для продажи в российских торговых точках.

Евгений поделился скриншотами с форума 4pda и из отзывов на AliExpress. На них покупатели публикуют фото смартфона Realme 10 Pro+, отображающего экран региональной блокировки. Любопытно, что эта модель не является эксклюзивом для Китая и давно продается по всему миру. Российский офис Realme пока не комментировал ситуацию. 

Realme

Realme

В случае с девайсами OnePlus пострадавшим помогает смена прошивки с ColorOS на международную OxygenOS. При этом представители бренда утверждают, что могут удаленно разблокировать модем смартфона даже без смены ПО при наличии чека. Поможет ли перепрошивка смартфонов Realme восстановить их функциональность, пока неизвестно.

Чтобы избежать подобной проблемы, приобретайте смартфон, произведенный для глобального рынка, в крупных торговых сетях и ритейле. 

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Источник:
Лысый из МТ
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Комментарии

Dmitriy
+403
Dmitriy
Ещё одни выстрелили себе в ногу (или в голову). В итоге минус 3 бренда.
Сегодня в 11:25
#
+133
lokky
Просто не покупайте китайчатину
час назад в 12:48
#
Влад Соло
+629
Влад Соло
Доржались над яблоком)
38 минут назад
#
YABLOKOFON
+117
YABLOKOFON
От создателей Эппл окирпичится берите андроиды
35 минут назад
#
st00p1dm0nkey
+3955
st00p1dm0nkey YABLOKOFON
Думаю не стоит сюда весь андройд грести, ибо проблема только в чайна версиях смартфонов, покупай глобалку и не переживай.
7 минут назад
#
Руслан
–3
Руслан
Скупой платит дважды! В чем выхода от алиэкспресс? Сэкономить 2-3 тысячи и надеятся, что придет не подвальная сборка и будет работать? А в случае поломки через месяц в китай поедут в сервисный центр? Геморрой только себе наживают с этой ”переплатой”.
26 минут назад
#
Руслан
–3
Руслан Руслан
А потом от таких вот покупателей весь 4пда в соплях: что делать, как восстановить, не работает и т.д. В чем экономя? Сами себе создают адреналин и живут как на пороховой бочке: а вдруг не сломается, а вдруг у меня лучше чем у других…
23 минуты назад
#