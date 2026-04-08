Смартфоны Samsung Galaxy дождались эксклюзивной функции из iPhone и iOS

Google и Samsung объединились, чтобы запустить неочевидную опцию из iOS на своих смартфонах. Об этом пишет Digital Trends.
Согласно источнику, Samsung не афишировала разработку фичи с конца 2025 года, но инсайдеры всё равно о ней узнали. К работе присоединилась Google и опцию уже внедрили в непубличные сборки One UI 9; ее следы также замечены в коде Google Play Services и системных файлах Android 17.
Речь идет о функции под названием tap to share — «Поделиться касанием». Она полностью копирует функциональность iOS, которая появилась там пару лет назад: обмен данными происходит при поднесении двух iPhone друг к другу. Теперь так смогут делать и Android-девайсы — сначала смартфоны Galaxy, а позже, очевидно, Google Pixel и другие модели. Первичный коннект происходит через NFC, а далее для непосредственной передачи данных задействуется Bluetooth и Wi-Fi Direct.
Судя по всему, опция будет представлена с ближайшими обновлениями One UI 9.0 и Android 17. Напомним, что параллельно на смартфонах Galaxy и Pixel также распространяется совместимость с Apple AirDrop.