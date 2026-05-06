Смартфоны Samsung Galaxy начали получать One UI 8.5 — список моделей

Компания Samsung запустила раздачу большого апдейта One UI 8.5 для своих смартфонов Galaxy. Бета-тестирование этой прошивки продолжалось необычно долго, и для некоторых моделей оно всё еще не завершено — например, Galaxy A54 только начал получать вторую бета-версию One UI 8.5. Тем временем флагманские смартфоны уже обновляются на релиз — вот модели, на которые уже приходит глобалка:
- Galaxy S25
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7.
Сборки One UI 8.5 для этих смартфонов базируются на Android 16 QPR2 и приносят много изменений, самое заметное из которых — визуально переработанный интерфейс системы. Чуть ранее мы публиковали список всех Galaxy, которые рано или поздно получат One UI 8.5.
Обновление добавляет новые функции искусственного интеллекта Galaxy AI и распространяет их на всю экосистему Samsung Galaxy. One UI 8.5 улучшает возможности общения и творчества на смартфонах и планшетах. Начиная с 6 мая обновление One UI 8.5 станет доступно в Южной Корее, затем и в других регионах. Сроки выхода и доступность обновления могут различаться в зависимости от рынка и модели устройства.