Смартфоны Samsung Galaxy начали получать One UI 8.5 — список моделей

Компания Samsung запустила раздачу большого апдейта One UI 8.5 для своих смартфонов Galaxy. Бета-тестирование этой прошивки продолжалось необычно долго, и для некоторых моделей оно всё еще не завершено — например, Galaxy A54 только начал получать вторую бета-версию One UI 8.5. Тем временем флагманские смартфоны уже обновляются на релиз — вот модели, на которые уже приходит глобалка:

Galaxy S25

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7.