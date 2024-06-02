Смартфоны Samsung Galaxy обидно урежут в Android 15

Олег

Android 15


Смартфоны Samsung, которые обновятся на Android 15, не будут поддерживать одно из её полезных нововведений. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, речь идет о фиче под названием Instant Hotspot. Google представила этот инструмент для упрощенного подключения Android-планшетов и Chromebook к раздаче интернета со смартфона. Нечто подобное есть у Apple: iPad и MacBook автоматически подключаются к точке доступа iPhone, если все они привязаны к одному Apple ID.

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Однако теперь стало известно, что Instant Hotspot не будет работать на смартфонах Samsung Galaxy. Скорее всего, компания хочет продвигать собственную фичу под названием Auto Hotspot, которая делает всё то же самое, но только с устройствами Galaxy. Поскольку решение от Google универсально и совместимо со всеми Android-устройстами, Samsung, похоже, захотела урезать возможности пользователей смартфонов Galaxy, чтобы подтолкнуть их к покупке исключительно техники Samsung. 

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Источник:
Gizmochina
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