Смартфоны Samsung Galaxy подрезали у Apple самую полезную фичу для студентов







Южнокорейский бренд Samsung выпустил обновлённое приложения Samsung Notes, в которой появилась нереально полезная функция для студентов под названием Math Solver — она помогает решать математические уравнения. Южнокорейский бренд Samsung выпустил обновлённое приложения Samsung Notes, в которой появилась нереально полезная функция для студентов под названием Math Solver — она помогает решать математические уравнения. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В обновлении Samsung Notes под номером 4.4.26.71 можно написать от руки любое уравнение, а утилита всё просчитает. Уже сейчас «заметки» могут выполнять простые арифметические вычисления, логарифмические и тригонометрические операции, а также создавать и определять константы и многое другое.Единственное отличие от схожей реализации Apple в iOS — версия Samsung не может создавать графики. Пока новая фича доступна только на устройствах с поддержкой стилусов S Pen, включая планшеты серии Galaxy Tab, складные Galaxy Z Fold и топовые смартфоны Galaxy S Ultra.