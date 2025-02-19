Смартфоны Samsung Galaxy подрезали у Apple самую полезную фичу для студентов

Фархад

S23U

Южнокорейский бренд Samsung выпустил обновлённое приложения Samsung Notes, в которой появилась нереально полезная функция для студентов под названием Math Solver — она помогает решать математические уравнения.

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Sama

В обновлении Samsung Notes под номером 4.4.26.71 можно написать от руки любое уравнение, а утилита всё просчитает. Уже сейчас «заметки» могут выполнять простые арифметические вычисления, логарифмические и тригонометрические операции, а также создавать и определять константы и многое другое.

Единственное отличие от схожей реализации Apple в iOS — версия Samsung не может создавать графики. Пока новая фича доступна только на устройствах с поддержкой стилусов S Pen, включая планшеты серии Galaxy Tab, складные Galaxy Z Fold и топовые смартфоны Galaxy S Ultra.
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Источник:
SamMobile
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