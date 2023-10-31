Смартфоны Samsung Galaxy получат крутой аксессуар в комплект. Фанатам Apple такое и не снилось

Олег

Galaxy
Фото: SamMobile


Компания Samsung готовится увеличить максимальную мощность зарядки своих смартфонов. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, инсайдер в Twitter поделился любопытной информацией о южнокорейской компании. Эксклюзивный поставщик плоских трансформаторов для смартфонов Samsung — Atum — добавила в свой ассортимент зарядные устройства мощностью 65 Ватт и 140 Ватт.

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С учетом более ранних инсайдов относительно работы Samsung над зарядкой для смартфонов Galaxy, аналитики считают, что в скором времени максимальная мощность зарядки девайсов будет значительно увеличена. А блок на 140 Ватт компания заказала для своих ноутбуков.

Сейчас флагманские Galaxy S22 и S23 поддерживают питание максимум до 25 Ватт. Уже следующее поколения смартфона — Galaxy S24 — может получить поддержку зарядного устройства 65 Ватт, причем оно будет поставляться в комплекте с этой моделью. Если всё будет именно так, то Samsung значительно обойдет Apple: iPhone до сих пор поддерживают максимум 25-29 Ватт, а зарядного блока в комплекте с ним и вовсе нет. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+19
horizon
Да как мы живем без этого аксессуара то...☹️☹️☹️🤣
Сегодня в 17:54
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0
_Ama__
В s23u подерживается 45ватная зарядка
55 минут назад
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