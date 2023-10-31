Смартфоны Samsung Galaxy получат крутой аксессуар в комплект. Фанатам Apple такое и не снилось

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Компания Samsung готовится увеличить максимальную мощность зарядки своих смартфонов. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, инсайдер в Twitter поделился любопытной информацией о южнокорейской компании. Эксклюзивный поставщик плоских трансформаторов для смартфонов Samsung — Atum — добавила в свой ассортимент зарядные устройства мощностью 65 Ватт и 140 Ватт.







С учетом более ранних инсайдов относительно работы Samsung над зарядкой для смартфонов Galaxy, аналитики считают, что в скором времени максимальная мощность зарядки девайсов будет значительно увеличена. А блок на 140 Ватт компания заказала для своих ноутбуков.



Сейчас флагманские Galaxy S22 и S23 поддерживают питание максимум до 25 Ватт. Уже следующее поколения смартфона — Galaxy S24 — может получить поддержку зарядного устройства 65 Ватт, причем оно будет поставляться в комплекте с этой моделью. Если всё будет именно так, то Samsung значительно обойдет Apple: iPhone до сих пор поддерживают максимум 25-29 Ватт, а зарядного блока в комплекте с ним и вовсе нет.