Смартфоны Samsung начали получать One UI 5.0 на базе Android 13. На какие модели можно поставить?

Сайт SamMobile опубликовал список моделей Samsung, на которых можно будет опробовать бета-версию оболочки One UI 5.0 до выпуска её релизной версии. К сожалению, этот список получится не очень большим.



One UI 5.0 beta точно можно будет установить на Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G. Эти смартфоны почти гарантированно получат релизную сборку One UI 5.0. Модели Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 под вопросом, поскольку они сами ещё не были выпущены.



Линейка Galaxy Note 10 не поддерживает Android 13, поэтому ей будет недоступна бета-версия One UI 5.0. Поскольку компания Samsung забросила серию Galaxy Note, есть большая вероятность, что она предпочтёт не обновлять Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Популярные серии Galaxy A и Galaxy M традиционно не участвуют в программе открытого бета-тестирования, так что обладатели даже новых моделей останутся без One UI 5.0 beta. Что касается серии Galaxy S, то свежую бету получат относительно свежие линейки Galaxy S22, Galaxy S21 и Galaxy S20, а более ранним она не достанется.



Версия One UI 5.0 beta для смартфонов Galaxy S22 уже вышла и скоро станет доступна для установки пользователям в некоторых странах. В настоящее время её можно установить в Германии.







Оболочка One UI 5.0 будет основана на Android 13 и получит эксклюзивные настройки, приложения и украшательства Samsung. Выпуск Android 13 может состояться в конце лета или осенью, а спустя несколько недель Samsung начнёт выпускать обновления для своих смартфонов. Релизная сборка One UI 5.0, скорее всего, будет доступна гораздо более широкому перечню устройств (но по традиции, чем старше и дешевле смартфон, тем позднее он обновится или тем больше вероятность, что Samsung не будет обновлять его).