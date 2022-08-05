Samsung One UI

Смартфоны Samsung начали получать One UI 5.0 на базе Android 13. На какие модели можно поставить?

Александр



Сайт SamMobile опубликовал список моделей Samsung, на которых можно будет опробовать бета-версию оболочки One UI 5.0 до выпуска её релизной версии. К сожалению, этот список получится не очень большим.

One UI 5.0 beta точно можно будет установить на Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G. Эти смартфоны почти гарантированно получат релизную сборку One UI 5.0. Модели Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 под вопросом, поскольку они сами ещё не были выпущены.

Линейка Galaxy Note 10 не поддерживает Android 13, поэтому ей будет недоступна бета-версия One UI 5.0. Поскольку компания Samsung забросила серию Galaxy Note, есть большая вероятность, что она предпочтёт не обновлять Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Популярные серии Galaxy A и Galaxy M традиционно не участвуют в программе открытого бета-тестирования, так что обладатели даже новых моделей останутся без One UI 5.0 beta. Что касается серии Galaxy S, то свежую бету получат относительно свежие линейки Galaxy S22, Galaxy S21 и Galaxy S20, а более ранним она не достанется.

Версия One UI 5.0 beta для смартфонов Galaxy S22 уже вышла и скоро станет доступна для установки пользователям в некоторых странах. В настоящее время её можно установить в Германии. 



Оболочка One UI 5.0 будет основана на Android 13 и получит эксклюзивные настройки, приложения и украшательства Samsung. Выпуск Android 13 может состояться в конце лета или осенью, а спустя несколько недель Samsung начнёт выпускать обновления для своих смартфонов. Релизная сборка One UI 5.0, скорее всего, будет доступна гораздо более широкому перечню устройств (но по традиции, чем старше и дешевле смартфон, тем позднее он обновится или тем больше вероятность, что Samsung не будет обновлять его).

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Комментарии

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redlacosta77
Нет никаких упоменаний в samsung member oone ui 5.0.
42 минуты назад
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