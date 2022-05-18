Samsung Обновления Galaxy S22

Смартфоны Samsung получают срочное обновление. Оно почему-то не афишируется

Олег

S22


Компания Samsung разворачивает срочный патч для нескольких моделей своих смартфонов Galaxy. Об этом сообщает профильный ресурс SamMobile. 

Согласно источнику, апдейт, о котором идет речь, вышел в нетипичное время в середине месяца. Обычно обновления Samsung рассылает в начале месяца, и последний апдейт вышел чуть более двух недель назад. Однако теперь компания выпустила еще один патч, пока что исключительно для моделей Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. 

Обновление получило номер S90xEXXU2AVE4 (где «х» меняется в зависимости от модели) и весит около 350 Мб. Samsung не афиширует его выход и почти ничего о нем не сообщает. Единственное, что мы можем узнать — оно содержит какие-то неназванные исправления безопасности и «общие улучшения стабильности системы». При этом очевидно, что исправления довольно важные, раз компания выпустила патч в срочном режиме. 

Источник отмечает, что на данный момент апдейт получают Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, работающие только на Snapdragon 8 Gen 1. Модификация с чипом Exynos 2200 пока не обновляется. Не исключено, что в ближайшее время патч получат и другие модели. 

Обновление разворачивается постепенно, поэтому на вашем смартфоне оно может появиться не сразу. 

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Источник:
SamMobile
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