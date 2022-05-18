Смартфоны Samsung получают срочное обновление. Оно почему-то не афишируется



Компания Samsung разворачивает срочный патч для нескольких моделей своих смартфонов Galaxy. Об этом сообщает профильный ресурс SamMobile.



Согласно источнику, апдейт, о котором идет речь, вышел в нетипичное время в середине месяца. Обычно обновления Samsung рассылает в начале месяца, и последний апдейт вышел чуть более двух недель назад. Однако теперь компания выпустила еще один патч, пока что исключительно для моделей Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra.



Обновление получило номер S90xEXXU2AVE4 (где «х» меняется в зависимости от модели) и весит около 350 Мб. Samsung не афиширует его выход и почти ничего о нем не сообщает. Единственное, что мы можем узнать — оно содержит какие-то неназванные исправления безопасности и «общие улучшения стабильности системы». При этом очевидно, что исправления довольно важные, раз компания выпустила патч в срочном режиме.



Источник отмечает, что на данный момент апдейт получают Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, работающие только на Snapdragon 8 Gen 1. Модификация с чипом Exynos 2200 пока не обновляется. Не исключено, что в ближайшее время патч получат и другие модели.



Обновление разворачивается постепенно, поэтому на вашем смартфоне оно может появиться не сразу.