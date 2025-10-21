Смартфоны стали работать очень странно: вместо помощи они только добавляют проблем

Фото: Unsplash
За последние 5-10 лет смартфоны развились настолько, что в некоторых областях начали стагнировать. Мощности флагманских моделей слишком много для бытовых задач большинства пользователей, а среднебюджетные устройства стали даже более разумным выбором; яркий пример этого — взлет популярности базового айфона этой осенью.
Содержание:
- Проблема современных смартфонов
- Проблема не в смартфонах?
- 1. Приложения и сервисы
- 2. Пользовательские привычки
- Проблема решаема?
Проблема современных смартфонов
«Потерявши — плачем», — говорят иногда наши бабушки такую присказку, которая является актуальной народной мудростью и по сей день. Имея в своем жилище круглосуточный доступ к водопроводу, канализации, электричеству и природному газу, мы не замечаем своей зависимости от этих благ. По-настоящему почувствовать их важность можно только лишившись их.
Многие из нас даже не заметили, как интернет стал пятым «коммунальным ресурсом», настолько же необходимым, как и перечисленные выше четыре. Кто-то тут же возразит: без водопровода мне несладко, а без соцсетей или ютуба я прекрасно проживу! Но речь идет не впрямую о потреблении, а в первую очередь о механике работы наших гаджетов.
Вы обращали внимание, как часто функциям и приложениям в смартфоне требуется интернет? Если в вашем регионе отключали интернет, то, несомненно, замечали. Я сам, выходя из зоны действия Wi-Fi на улицы без мобильного интернета, поймал себя на мысли, что и смартфон с собой брать мне теперь нет большого смысла.
Каковы мои обычные сценарии при выходе из дома?
- Получить заказ в маркетплейсе. Без интернета невозможно проверить статус доставки. В теории, я могу показать QR-код офлайн, но не факт что посылку выдадут — например, если в ПВЗ нет проводного интернета.
- Оплатить продукты в супермаркете. Допустим, саму оплату я совершу — ведь в больших сетях обычно используется стационарный интернет. Но как проверить, хватит ли средств на карте? А еще я привык платить разными картами, поскольку категории кэшбэка отличаются — но вспомнить их через онлайн-банк без интернета не получится.
- Послушать музыку. Современное поколение, зависимое от стримингов, с усмешкой смотрит на «динозавров», хранящих музыку на флешках. Но о каком стриминге может идти речь без интернета? Разве что скачать подборки заранее, но это отнюдь не очевидный и не нативный процесс в нынешних реалиях.
- Коммуникация. Спросить у жены в телеграме, не нужно ли подкупить хлеба домой; предупредить друга, что занесу ему обещанный предмет по пути; ответить на запрос в рабочем чате; получить сообщение в авито по продаже старых покрышек; вызвать такси в агрегаторе. Всё это невозможно без интернета.
- Навигация. Картографические приложения тоже постоянно лезут в сеть, и даже загруженные заранее карты не помогают: они дают очень поверхностную навигацию, и полноценно передвигаться по городу и искать объекты в офлайн-режиме это обычно задача со вездочкой.
Проблема не в смартфонах?
Тут стоит сделать оговорку: сам по себе смартфон более-менее может работать и даже быть полезным без постоянного сетевого коннекта. В нем ведь есть встроенная память, а она может хранить в себе фото документов, номера телефонов, справочную информацию, музыку, видеоролики, кино и сериалы, да и много чего еще.
Так в чем же проблема? Откуда растет эта пугающая сетевая зависимость всего и вся? Я вижу две причины:
1. Приложения и сервисыЗа годы «интернет-благополучия» компании не привыкли оглядываться на проблемы с сетью и по умолчанию исходят из того, что он у пользователя есть всегда и везде.Однако сегодня в России это не так. Но девелоперы до сих пор не спешат перестраиваться под реалии и удобство пользователя.
- Стриминги приучают нас не скачивать, а потреблять онлайн — ведь им так удобнее модерировать контент и управлять вашим потреблением.
- Онлайн-банки без LTE порой не пускают в приложение дальше ввода код-пароля, хотя в теории могли бы показать хотя бы последний ориентировочный баланс и позволять какие-то действия офлайн с отложенным исполнением. Банковское приложение без интернета сегодня является настолько бестолковым, что сопоставимо с веб-аппом.
- Приложения для навигации помешаны на постоянном обновлении каждого байта данных и не дают посмотреть даже предзагруженные в кэш результаты, предварительно не обновив их.
- Приложения такси могли бы выводить пул номеров телефонов для вызова машины без сети, но не делают этого, ведь тогда пострадает система учета комиссий и понижающих коэффициентов.
В этом контексте любопытным выглядит недавнее новведение Авито — одежду и обувь теперь можно продать только «Авито Доставкой». Очередной «аналоговый» способ взаимодействия людей обрублен, и, скорее всего, не последний.
Всё это создает огромные неудобства для пользователей, которые по тем или иным причинам не имеют доступа в сеть здесь и сейчас. Всего 10 лет назад такого не происходило.
2. Пользовательские привычкиСтоит признать: все перечисленные выше сценарии и паттерны корпорации нам крайне успешно навязали. Люди большими скачками ушли от аналогового мира и полностью погрузились в сиюминутное потребление. Потому что это крайне удобно. Но оборотной стороной такого удобства становится полная беспомощность, стоит всего лишь потерять сетевое соединение.
Проблема решаема?
Возможно ли при текущем развитии технологий и интеграции сетевых сервисов в наш обиход хотя бы частично отвязать смартфон (и свои потребности) от интернета? В теории всё решаемо, но сказать проще, чем сделать.
Российские (в первую очередь) компании просто обязаны включиться в этот процесс. С их стороны требуется реконструкция мобильных приложений под возможность хотя бы частичной офлайн-доступности. Сервисы должны продумать для своих клиентов аналоговые альтернативы на случай если интернет отсутствует. Например, видеохостинги должны сделать более очевидной и юзабельной опцию предзагрузки видео в локальное хранилище, а музыкальные стриминги — прокачать и предлагать пользователю скачать подборки треков «про запас». Мессенджерам не помешало бы принимать и сохранять исходящие сообщения даже без сети и отправлять их при первом коннекте.
Неплохой шаг в сторону сокращения онлайн-зависимости сделал мессенджер bitchat, работающий по Bluetooth. Сейчас он может передавать сообщения только через устройства, на которых установлен, но было бы очень здорово задействовать вообще все девайсы с Bluetooth на борту для маршрутизации переписок — сеть тогда расширилась бы до комфортного общения, лишь немного уступающего онлайну.
Самим пользователям тоже стоит уметь перестраиваться, правда, без усилий со стороны компаний это сложновато. Вот тут мы уже рассказывали, как подготовиться к отключениям интернета, повторю частично: можно делать скриншоты важных данных из приложений, обращать внимание на текущий баланс банковской и SIM-карты, предзагружать контент в память «про запас» и так далее.
Очень грустно в конце 2025 года писать о том, как жить без интернета, но реалии вынуждают думать об этом довольно предметно. С другой стороны, чем скорее наступает принятие — тем быстрее новые паттерны закрепляются и не треплют нервы. А в это время где-то на горизонте маячит переход со смартфонов на умные девайсы с нейросетями, которые всегда должны быть онлайн.