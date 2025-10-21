Смартфоны стали работать очень странно: вместо помощи они только добавляют проблем



Фото: Unsplash



За последние 5-10 лет смартфоны развились настолько, что в некоторых областях начали стагнировать. Мощности флагманских моделей слишком много для бытовых задач большинства пользователей, а среднебюджетные устройства стали даже более разумным выбором; яркий пример этого — взлет популярности базового айфона этой осенью.

