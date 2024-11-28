Смартфоны Xiaomi и Redmi начали получать HyperOS 2 по всему миру

Александр


Компания Xiaomi приступила к распространению прошивки HyperOS 2 на глобальном рынке. Ранее тот же апдейт был выпущен для её устройств в Китае.

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Обновление до HyperOS 2 с номером сборки в разных странах мира получают следующие модели смартфонов:

Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13
Redmi K60
Redmi Note 13
Redmi Note 12
Redmi 12

HyperOS 2 — новая версия оболочки Xiaomi, заменяющая собой MIUI. Она тоже основана на Android (в данном случае версии 15), но обеспечивает более тесное взаимодействие различных устройств Xiaomi и других брендов этой компании. Прошивка занимает около 6,3 ГБ и добавляет смартфонам различные улучшения: обновлённый интерфейс, оптимизация использования памяти и аккумулятора, различные ИИ-функции (в том числе синхронный перевод текста между языками).
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