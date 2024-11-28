Смартфоны Xiaomi и Redmi начали получать HyperOS 2 по всему миру





Компания Xiaomi приступила к распространению прошивки HyperOS 2 на глобальном рынке. Ранее тот же апдейт был выпущен для её устройств в Китае. Компания Xiaomi приступила к распространению прошивки HyperOS 2 на глобальном рынке. Ранее тот же апдейт был выпущен для её устройств в Китае. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обновление до HyperOS 2 с номером сборки в разных странах мира получают следующие модели смартфонов:Xiaomi 14 UltraXiaomi 14T ProXiaomi 14TXiaomi 13T ProXiaomi 13TXiaomi 13Redmi K60Redmi Note 13Redmi Note 12Redmi 12HyperOS 2 — новая версия оболочки Xiaomi, заменяющая собой MIUI. Она тоже основана на Android (в данном случае версии 15), но обеспечивает более тесное взаимодействие различных устройств Xiaomi и других брендов этой компании. Прошивка занимает около 6,3 ГБ и добавляет смартфонам различные улучшения: обновлённый интерфейс, оптимизация использования памяти и аккумулятора, различные ИИ-функции (в том числе синхронный перевод текста между языками).