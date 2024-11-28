Смартфоны Xiaomi и Redmi начали получать HyperOS 2 по всему миру

Компания Xiaomi приступила к распространению прошивки HyperOS 2 на глобальном рынке. Ранее тот же апдейт был выпущен для её устройств в Китае.
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Redmi Note 13
Redmi Note 12
Redmi 12
HyperOS 2 — новая версия оболочки Xiaomi, заменяющая собой MIUI. Она тоже основана на Android (в данном случае версии 15), но обеспечивает более тесное взаимодействие различных устройств Xiaomi и других брендов этой компании. Прошивка занимает около 6,3 ГБ и добавляет смартфонам различные улучшения: обновлённый интерфейс, оптимизация использования памяти и аккумулятора, различные ИИ-функции (в том числе синхронный перевод текста между языками).