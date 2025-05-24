Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 16

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Компания Компания Xiaomi начала тестировать Android 16 для смартфонов под своим брендом и суббрендами. Официально Google выпустит это обновление в июне 2025 года, а дата выхода для устройств других производителей пока не называется. Портал Gizmochina подготовил список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые по инсайдам должны получить Android 16 в этом году: Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Redmi Note 14 (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13 (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 14R

Redmi 14C

Redmi 13 (LTE/5G)

Redmi 13R

Redmi 13C (LTE/5G)

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro.

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M7 Pro

Poco M6 (LTE/5G)

Poco M6 Plus

Poco M6 Pro (LTE/5G)

Poco C75

Poco C71.

При составлении списка были учтены все свежие инсайды, а также обычная политика выхода ежегодных обновлений от Xiaomi. Официальный список совместимых с Android 16 смартфонов компания пока не публиковала.