Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 16

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Xiaomi начала тестировать Android 16 для смартфонов под своим брендом и суббрендами. Официально Google выпустит это обновление в июне 2025 года, а дата выхода для устройств других производителей пока не называется. Портал Gizmochina подготовил список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые по инсайдам должны получить Android 16 в этом году:

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Устройства Xiaomi:

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. 

Устройства Redmi:

  • Redmi Note 14 (LTE/5G)
  • Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 (LTE/5G)
  • Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13R
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi K70E
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi 14R
  • Redmi 14C
  • Redmi 13 (LTE/5G)
  • Redmi 13R
  • Redmi 13C (LTE/5G)
  • Redmi A4 5G
  • Redmi A3 Pro. 

Устройства Poco:

  • Poco F7
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F6
  • Poco F6 Pro
  • Poco X7
  • Poco X7 Pro
  • Poco X6
  • Poco X6 Pro
  • Poco M7
  • Poco M7 Pro
  • Poco M6 (LTE/5G)
  • Poco M6 Plus
  • Poco M6 Pro (LTE/5G)
  • Poco C75
  • Poco C71.

При составлении списка были учтены все свежие инсайды, а также обычная политика выхода ежегодных обновлений от Xiaomi. Официальный список совместимых с Android 16 смартфонов компания пока не публиковала. 

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Источник:
Gizmochina
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