Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 16

Фото: UnsplashУстройства Xiaomi:
Компания Xiaomi начала тестировать Android 16 для смартфонов под своим брендом и суббрендами. Официально Google выпустит это обновление в июне 2025 года, а дата выхода для устройств других производителей пока не называется. Портал Gizmochina подготовил список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые по инсайдам должны получить Android 16 в этом году:
Компания Xiaomi начала тестировать Android 16 для смартфонов под своим брендом и суббрендами. Официально Google выпустит это обновление в июне 2025 года, а дата выхода для устройств других производителей пока не называется. Портал Gizmochina подготовил список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые по инсайдам должны получить Android 16 в этом году:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
Устройства Redmi:
- Redmi Note 14 (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi 14R
- Redmi 14C
- Redmi 13 (LTE/5G)
- Redmi 13R
- Redmi 13C (LTE/5G)
- Redmi A4 5G
- Redmi A3 Pro.
Устройства Poco:
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Pro
- Poco M7
- Poco M7 Pro
- Poco M6 (LTE/5G)
- Poco M6 Plus
- Poco M6 Pro (LTE/5G)
- Poco C75
- Poco C71.
При составлении списка были учтены все свежие инсайды, а также обычная политика выхода ежегодных обновлений от Xiaomi. Официальный список совместимых с Android 16 смартфонов компания пока не публиковала.
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