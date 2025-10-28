Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco начали получать HyperOS 3: список устройств и сроки обновления

Компания Xiaomi одной из первых среди производителей смартфонов начала распространение стабильной версии Android 16. Обновление поставляется с фирменной оболочкой HyperOS 3 и в первую очередь доступно для флагманской серии 15T.
HyperOS 3 приносит заметные улучшения в интерфейсе — более плавные анимации и переработанный главный экран с расширенными возможностями кастомизации. Пользователи получают доступ к умным обоям с ИИ-функциональностью и новым способам настройки экрана блокировки. Технические улучшения включают в себя ускоренный запуск приложений, оптимизированное энергопотребление и увеличенную стабильность связи между устройствами экосистемы Xiaomi, что особенно важно для пользователей, имеющих несколько гаджетов китайского бренда.
Оболочка HyperOS 3 содержит все ключевые нововведения Android 16: усиленные механизмы безопасности и конфиденциальности, улучшенную многозадачность и более эффективное управление фоновыми процессами.
