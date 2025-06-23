Сматфоны Galaxy внезапно лишатся самого узнаваемого элемента десятилетия

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung собирается удалить из следующей модели Galaxy S Ultra порт для стилуса. Об этом пишет Gizmochina.

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Согласно свежему инсайду, инженеры Samsung рассматривают возможность отказа от слота S Pen, встроенного в корпус всех моделей Galaxy S Ultra. Нововведение стартует уже с 27-й модели: поддержка стилуса сохранится, однако его придется носить отдельно от смартфона. Вместо слота S Pen компания хочет расширить АКБ и улучшить охлаждение.

Это неожиданный, но довольно логичный шаг. В прошлом поколении Galaxy S Ultra стилус уже превратился в пассивный без аккумулятора, а из слота пропала функция зарядки. Это был идеальный подготовительный маневр для того, чтобы вовсе отказаться от концепции встроенного пера: фанбаза у него есть, но она сравнительно крошечная на фоне количества обычных пользователей, которые покупают S Ultra как самый навороченный Galaxy здесь и сейчас и не особо рады бесполезному для стилусу. 

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Источник:
Gizmochina
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