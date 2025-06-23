Сматфоны Galaxy внезапно лишатся самого узнаваемого элемента десятилетия

Компания Samsung собирается удалить из следующей модели Galaxy S Ultra порт для стилуса. Об этом пишет Gizmochina.
Это неожиданный, но довольно логичный шаг. В прошлом поколении Galaxy S Ultra стилус уже превратился в пассивный без аккумулятора, а из слота пропала функция зарядки. Это был идеальный подготовительный маневр для того, чтобы вовсе отказаться от концепции встроенного пера: фанбаза у него есть, но она сравнительно крошечная на фоне количества обычных пользователей, которые покупают S Ultra как самый навороченный Galaxy здесь и сейчас и не особо рады бесполезному для стилусу.
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