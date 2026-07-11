Сменил смартфон — лишился денег: 9 нетипичных действий, которые могут привести к блокировке карты
Банк России назвал главные критерии, по которым ваши действия с банковской картой могут расцениваться, как мошеннические. Среди них перевод самому себе, смена смартфона, снятие наличных в первый день.
По словам МВД, сотрудники Банка России выделяют девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных:
• Отправка на свой счет в другом банке свыше 200 тысяч рублей по СБП;
• Снятие денег в банкомате в течение 24 часов после получения кредита;
• Смена привязанного номера для авторизации в мобильном приложении или интернет-банке;
• Пять и более отказов в выдаче наличных в течение одного дня;
• Нетипичные сумма, время суток или расположение банкомата;
• Резкая смена способа снятие денег (например, по QR-коду вместо карты);
• Частые созвоны за 6 часов до снятия или перевода средств;
• Смена характеристик смартфона (например, при его смене);
• Наличие вирусов на смартфоне.
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