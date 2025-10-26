Смерть Windows 10 резко увеличила продажи MacBook







Недавнее окончания поддержки Windows 10 ознаменовало самый масштабный цикл скоординированной замены ПК за последние годы во всей отрасли, а больше всех на этом недочёте Microsoft заработала Apple.

Согласно аналитикам Counterpoint Research, на июль 2025 года почти 40% мирового парка компьютеров всё ещё работали под управлением Windows 10. Но завершение поддержки в октябре 2025 заставило многих пользователей заранее перейти на новое железо. В свою очередь это поспособствовало росту продаж компьютеров большинства крупных брендов, а Mac ворвались в число лидеров.В Counterpoint подсчитали, что мировые поставки Mac выросли на 14,9% в годовом исчислении в третьем квартале 2025 года благодаря невероятному спросу на MacBook и увеличению доли Apple в корпоративном сегменте. Если раньше компании закупали для сотрудников устройства на Windows, то теперь многие готовы перейти на компьютеры с macOS.Lenovo осталась крупнейшим поставщиком ПК и продемонстрировала самый высокий годовой рост — 17,4%. У Asus рост составил 14,1%, HP — 10,3%. А вот у Dell поставки снизились на 0,9% в годовом исчислении.