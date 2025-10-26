Смерть Windows 10 резко увеличила продажи MacBook

Недавнее окончания поддержки Windows 10 ознаменовало самый масштабный цикл скоординированной замены ПК за последние годы во всей отрасли, а больше всех на этом недочёте Microsoft заработала Apple.
В Counterpoint подсчитали, что мировые поставки Mac выросли на 14,9% в годовом исчислении в третьем квартале 2025 года благодаря невероятному спросу на MacBook и увеличению доли Apple в корпоративном сегменте. Если раньше компании закупали для сотрудников устройства на Windows, то теперь многие готовы перейти на компьютеры с macOS.
Lenovo осталась крупнейшим поставщиком ПК и продемонстрировала самый высокий годовой рост — 17,4%. У Asus рост составил 14,1%, HP — 10,3%. А вот у Dell поставки снизились на 0,9% в годовом исчислении.